Czarzasty na obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu przypominał, że 87 lat temu ciszę w tym mieście przerwały niemieckie bombowce. Zauważył, że bomby spadły wtedy na domy, na ulice, na szpital, a wspominane dziś ofiary to zwykli ludzie, którzy mieli swoje plany.

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Włodzimierz Czarzasty w rocznicę wybuchu wojny: Nigdy więcej nie pomylić agresora z ofiarą

- Wojna zabiera człowiekowi właśnie to, bezpieczną przyszłość. Pamięć o wojnie nie może służyć do karmienia nienawiści. Ma służyć temu, żeby nigdy więcej nie pomylić agresora z ofiarą, siły z prawem, populizmu z prawdą - powiedział marszałek Sejmu.

Czarzasty zwrócił uwagę, że dziś Polska i Niemcy są sojusznikami, Dodał, że Niemcy są największym partnerem handlowym Polski – ale nie znaczy to, że 1939 rok został zapomniany. Jak podkreślał, prawda historyczna nikogo nie obraża, a jest fundamentem.

Mówiąc o Europie, podkreślał, że dziś jest silna dlatego, że potrafi łączyć różne narody bez odbierania im ich tożsamości, a także ponieważ dotrzymuje obietnicy pokoju.

II wojna światowa w Europie Foto: PAP

- Państwa należące do tej wspólnoty nie prowadzą wojen, nikt nie napadł Zjednoczonej Europy, żadnej jej części. Wiemy to, tym bardziej, że patrzymy na Wschód, na walczącą Ukrainę. W 1939 roku Polska pozostała praktycznie sama. Są dziś tacy, którzy podpowiadają: „zostawmy samą Ukrainę, wykorzystajmy jej trudną sytuację, by coś wymusić”. Historia ich osądzi – ocenił Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty: Polska bez nienawiści najlepszym pomnikiem dla ofiar wojny

- Polska jest po właściwej stronie, po stronie dobra, po stronie ofiar. Pomaga sąsiadowi i chroni siebie. Nie zejdziemy z tej drogi, bo wierzymy, że jest właściwa - stwierdził marszałek.

Czarzasty dodał, że lekcja, którą należy zabrać także z Wielunia, to: pamiętać bez nienawiści, przebaczać bez zapominania, rozwiązywać spory bez rezygnacji z prawdy, budować siłę bez pogardy dla słabszych. - Mądrość i odpowiedzialność są naszym obowiązkiem wobec tych, którzy przyjdą po nas. Bo najlepszym pomnikiem, jaki możemy wznieść ofiarom wojny jest Polska bezpieczna, silna, mądra i Polska bez nienawiści – dodał marszałek.