Według portalu RadioZET.pl ewentualna nominacja Hołowni jest jednym ze scenariuszy rozważanych przed kolejnymi zmianami w rządzie. Początkowo pojawiały się spekulacje, że były marszałek Sejmu mógłby zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, ale mało prawdopodobne jest, by objął Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

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Szymon Hołownia ministrem bez teki

Jeśli Hołownia rzeczywiście wszedłby do rządu, miałby zostać ministrem bez teki odpowiedzialnym za „bezpieczeństwo informacyjne”. Do jego zadań należałaby poprawa komunikacji gabinetu Donalda Tuska i walka z dezinformacją. Część tych kompetencji pokrywałaby się jednak z zadaniami rzecznika rządu Adama Szłapki i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

W samej Koalicji Obywatelskiej pomysł przyjęcia Hołowni do rządu ma budzić dystans. Jeden z parlamentarzystów KO powiedział Radiu ZET, że były lider Polski 2050 nie jest dobrze postrzegany w jego partii.

– Nie ma wielu fanów, mówiąc bardzo dyplomatycznie. Biejat i Hołownia natyrali się dzień i noc, żeby wygrał Nawrocki. To dość powszechne przekonanie, że Hołownia to ktoś, kto nie pomaga. Entuzjazmu wewnątrz partii na pewno nie ma. Sporo za uszami ma to towarzystwo – podkreślił.

Inny polityk KO stwierdził, że Hołownia powinien przede wszystkim zdecydować, czego chce w polityce, a jego ewentualna nominacja nie wywołuje w partii większych emocji. Poseł Witold Zembaczyński przypomniał natomiast, że w politycznej karierze Hołowni dochodziło już do wielu niespodziewanych zwrotów.

Hołownia może przejąć klub Polski 2050

Równolegle możliwy jest powrót Hołowni na ważną funkcję w Polsce 2050. Były lider ugrupowania deklarował wcześniej, że jest gotowy pokierować jego klubem parlamentarnym, jeśli posłowie podejmą taką decyzję. Do zmiany mogłoby dojść już na początku września. Obecny przewodniczący klubu Paweł Śliz nie wykluczył takiego scenariusza.

Na sytuację Hołowni wpływa również śledztwo dotyczące Collegium Humanum. Według wcześniejszych ustaleń TVN24 prokuratorzy uznali, że zgromadzony materiał pozwala na przedstawienie zarzutów Hołowni i Michałowi Kobosce, a projekty wniosków o uchylenie ich immunitetów trafiły do Prokuratury Krajowej.

Sprawa dotyczy okoliczności niedoszłych studiów Hołowni na uczelni. Polityk zaprzecza, by dopuścił się przestępstwa.