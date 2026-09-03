Lider Rozwoju Plus, były premier Mateusz Morawiecki informował w ubiegłym tygodniu, że jego klub chce powołania komisji śledczej ws. Zondacrypto. Zapowiedział szukanie poparcia wśród wszystkich sejmowych ugrupowań. Klub Rozwój Plus liczy obecnie 41 posłów. Do złożenia projektu uchwały ws. powołania komisji potrzeba – zgodnie z Regulaminem Sejmu – 46 posłów.

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Adrian Zandberg pomógł Mateuszowi Morawieckiemu zebrać wymaganą liczbę podpisów pod projektem uchwały

Ze źródeł zbliżonych do koła Razem PAP dowiedziała się, że pod projektem Rozwoju Plus podpisało się troje posłów tego koła: Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza i Maciej Konieczny.

Rzecznik klubu parlamentarnego Rozwój Plus Robert Gontarz przekazał w rozmowie z PAP, że klub zebrał więcej podpisów niż wymaga tego Regulamin Sejmu. Potwierdził, że oprócz posłów Rozwoju Plus – pod projektem uchwały znalazły się także podpisy posłów związanych z partią Razem oraz posłów niezrzeszonych.

Z informacji PAP wynika, że chodzi m.in. o posłankę niezrzeszoną, do niedawna związaną z partią Razem – Paulinę Matysiak.

Afera Zondacrypto: Prokuratura prowadzi śledztwo ws. oszustw i zaginięcia Sylwestra Suszka

Postępowanie ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia śledztwo ws. Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka, który zaginął w 2022 r. Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział PK.