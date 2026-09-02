Premier Donald Tusk ponownie zaapelował do parlamentarzystów i prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Podkreślił, że Rosja korzysta z kryptowalut do finansowania aktów sabotażu, a odrzucenie prezydenckiego weta i przyjęcie ustawy to utrudni.

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Przed środowym posiedzeniem rządu premier nawiązał do sprawy dwóch pożarów, do których doszło w ostatnich dniach: w zakładzie Grupy WB produkującym systemy bezzałogowe w Skarżysku-Kamiennej oraz w hali produkcyjno-magazynowej firmy JFG Composites w Lublinie – zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających.

Seria pożarów w zakładach przemysłowych. Tusk o podejrzeniu sabotażu

Szef rządu podkreślił, że w przypadku Skarżyska-Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. Choć – jak zauważył – w przypadku Lublina nie ma tego typu dowodów, podkreślił, że „nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia”.

Tusk zaznaczył przy tym, że najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne nie tylko w odniesieniu do całej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale również będą bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy ze względu na rosyjskie plany dotyczące zwiększania napięcia i destabilizacji.

Głosowanie nad wetem prezydenta Nawrockiego w Sejmie

W tym kontekście nawiązał do kwestii zaplanowanego na piątek w Sejmie głosowania nad prezydenckim wetem do ustawy, która ma uregulować rynek kryptowalut. Głosowanie nad wetem to faktycznie głosowanie nad ponownym uchwaleniem ustawy. Jeśli ustawa zostałaby uchwalona, prezydent musiałby ją podpisać. – W piątek mamy szansę podjąć decyzję, dzięki której ustawa (...) wejdzie w życie; ta szansa jest realna – powiedział premier.

Zaapelował do parlamentarzystów opozycji i prezydenta Karola Nawrockiego o zmianę stanowiska wobec ustawy, podkreślając, że jej przyjęcie „bardzo utrudni” finansowanie wymierzonych w Polskę działań terrorystycznych.

Jak Rosja finansuje dywersję?

Według premiera, „przygniatająca większość operacji terrorystycznych oparta jest na kryptowalutach, w tym ustalone przez nas akty sabotażu, podpalenia”.

– Tam nie było wątpliwości, że sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest na kryptowalutach. Z oczywistych względów – bo właśnie brak regulacji, brak przepisów, brak ustawy, powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli – mówił Tusk. Dlatego – zaznaczył – „Rosja korzysta z kryptowalut jako głównego, prawie że jedynego mechanizmu finansowania tego typu przedsięwzięć”.

- Jeszcze raz zwracam się z apelem: musimy w piątek przyjąć tę ustawę, także po to, by utrudnić Rosji działania na terytorium naszego kraju – powiedział premier.

Służby specjalne za przyjęciem ustawy o kryptowalutach

Przypomniał też, że kiedy decydowano o kształcie ustawy, zwrócono się o opinię do służb specjalnych. – W czasie tych konsultacji ta opinia służb była jednoznaczna: ta ustawa jest konieczna, aby utrudnić te mechanizmy finansowania także aktów terrorystycznych i innych działań przestępczych – podkreślił szef rządu.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział w środę, że prawdopodobnie w piątek posłowie będą głosować nad prezydenckim wetem.

11 czerwca prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Do odrzucenia prezydenckiego weta konieczna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej i weszłaby w życie.