Na nagraniu opublikowanym w sieci widać grupę szarpiących się mężczyzn. Jedna z kobiet próbuje ich rozdzielić. W tle słychać wulgaryzmy. W pewnym momencie do uczestników zajścia podchodzi kolejna osoba, która używa pałki teleskopowej i uderza nią jednego z mężczyzn.

Reklama Reklama

Nagranie zostało zamieszczone na koncie o charakterze parodystycznym. Samo zdarzenie jest jednak prawdziwe – potwierdziła to Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Czytaj więcej Paliwa Koniec taniego paliwa. Kierowcy ruszyli na stacje, miejscami zabrakło benzyny Koniec wakacji i ostatni dzień tańszego paliwa wywołały szturm na stacje w całej Polsce. Na części z nich zabrakło benzyny i diesla. Od 1 września...

Bójka na stacji benzynowej. Policja potwierdziła udział funkcjonariuszy

Asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przekazał TVN24, że wstępne ustalenia potwierdziły udział w zdarzeniu policjantów.

„Opublikowany w sieci film stanowi jedynie fragment sytuacji mającej miejsce na terenie jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu i ponieważ wstępne ustalenia potwierdzają, że brali w niej udział funkcjonariusze Policji, w tym jeden pełniący funkcje kierowniczą - sprawa wymaga kompleksowego wyjaśnienia” – przekazał Dutkowiak.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu polecił przeprowadzenie czynności wyjaśniających przez Wydział Kontroli. Ich celem było m.in. szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia.

„Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu zgodnie z obowiązującymi procedurami zlecił przeprowadzenie czynności wyjaśniających przez Wydział Kontroli, których celem jest m.in. szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia i do czasu ich zakończenia, to wszystkie możliwe do przekazania informacje” – dodał rzecznik.

Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze odwołany

W środę po godzinie 12 dolnośląska policja poinformowała o pierwszych wynikach kontroli. Ustalono, że w zdarzeniu uczestniczyło trzech funkcjonariuszy, w tym osoba pełniąca funkcję komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze.

Wnioski z kontroli dały podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariusza pełniącego obowiązki na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu zdecydował o jego odwołaniu z dotychczasowego stanowiska. Funkcjonariusz został przeniesiony do dyspozycji KWP we Wrocławiu oraz zawieszony w czynnościach służbowych.

Czytaj więcej Policja Policjanci w rolach listonoszy. Zamiast ścigać przestępców, doręczają przesyłki Nie listonosze lecz policjanci pukają do drzwi z wezwaniem z sądu lub prokuratury. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze wyk...

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia

Policja podkreśla, że czynności kontrolne nadal trwają. Mają one pozwolić na dokładne odtworzenie przebiegu bójki, ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów prawa oraz ocenę zdarzenia pod kątem prawnokarnym.

W pełnym komunikacie dolnośląska policja poinformowała: „Informujemy, że w związku z opublikowanym w sieci filmem stanowiącym fragment sytuacji mającej miejsce na terenie jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu i fakt, że wykonane ustalenia potwierdziły udział w nim trzech funkcjonariuszy Policji, w tym jednego pełniącego funkcję komendanta miejskiego w Jeleniej Górze, zgodnie z obowiązującymi procedurami, na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu wyjaśnieniem sprawy zajęły się policyjne komórki kontrolne”.

„Realizowane czynności miały na celu m.in. szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów prawa oraz ocenę sytuacji pod katem prawno-karnym” – dodano.