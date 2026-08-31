Witold Płóciennik to doświadczony polski operator filmowy, absolwent łódzkiej szkoły filmowej i członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych. Jest autorem zdjęć m.in. do filmów „Ikar. Legenda Mietka Kosza”, „Jak pies z kotem”, „Mistrz”, „Zieja”, „Carte Blanche”, „Prosta historia o morderstwie” i „Święto ognia”.

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Widzowie znają jego pracę także z popularnych seriali „Kruk”, „Klangor”, „Idź przodem, bracie” oraz najnowszego netflixowego „Ołowiane dzieci”. W swojej karierze współpracował m.in. z reżyserami Maciejem Pieprzycą („Ikar. Legenda Mietka Kosza”), Januszem Kondratiukiem („Jak pies z kotem”), Maciejem Barczewskim („Mistrz”), Kingą Dębską („Święto ognia”), Jackiem Lusińskim („Carte Blanche”) i Arkadiuszem Jakubikiem („Prosta historia o morderstwie”).

W 2002 r. otrzymał nagrodę za zdjęcia do teledysków „Cisza, ja i czas” zespołu Hey oraz „Niekochana” O.N.A.

Policja poszukuje Witolda Płóciennika

Policja z Sulęcina w zamieszczonym w mediach społecznościowych komunikacie informuje, że Płóciennik ma 185 cm wzrostu, krępą sylwetkę, jest łysy. Był ubrany w krótkie spodenki i wzorzyste skarpety, miał przy sobie plecak moro.

Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, policja prosi o kontakt z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie pod numerem 47 79 312 11 lub 47 79 312 12.