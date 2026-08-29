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Mocna skandynawska odpowiedź na „Sukcesję”. Biznesmen kontra państwowy monopol

„Stenbeck: Imperium” to coś więcej niż kronika biznesowego sukcesu.

Publikacja: 29.08.2026 13:08

„Stenbeck: Imperium”, reż. Goran Kapetanović, dystr. Viaplay Filmy i Seriale

„Stenbeck: Imperium”, reż. Goran Kapetanović, dystr. Viaplay Filmy i Seriale

Foto: Niklas Maupoix

Michał Chudoliński

Śmierć brata i ojca zmusza Jana Stenbecka do przejęcia rodzinnego koncernu. Zamiast chronić przemysłowe dziedzictwo, rozpoczyna rewolucję. „Stenbeck: Imperium” ma napięcie „Sukcesji”, lecz opowiada o czymś więcej niż walka krewnych. Pokazuje moment, w którym stal i papier ustępują telekomunikacji, komercyjnej telewizji i nowemu modelowi władzy.

Jan Stenbeck ma 35 lat, pracuje w Morgan Stanley i nie zamierza opuszczać Stanów Zjednoczonych. Rodzinna tragedia sprowadza go jednak do Szwecji. Czeka tam Kinnevik – koncern związany z przemysłem stalowym i leśnym oraz pole sporu między spadkobiercami. Jan dostrzega, że przyszłość nie będzie należała do właścicieli fabryk. Przejmą ją ludzie kontrolujący komunikację, informacje i uwagę odbiorców.

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