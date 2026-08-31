Obwód rostowski, bo to o ten region chodzi, dostarcza na rosyjski rynek blisko 10 proc. potrzebnego zboża. W piątek 28 sierpnia władze regionu ogłosiły stan wyjątkowy.

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Terminale zbożowe Rosji nie pracują

– Przez porty nad Morzem Azowskim miesięcznie eksportowaliśmy do 1,5 mln ton rosyjskiego zboża. Teraz porty są zamknięte od połowy lipca, z powodu ataków dronów Ukrainy. Doprowadziło to do znacznego nagromadzenia produktów rolnych w obwodzie – powiedział agencji Interfax gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar. Zdaniem urzędnika obecna sytuacja może „doprowadzić do zakłóceń w życiu ludzi i znacznych strat materialnych”.

Arkadij Złoczewski, prezes Rosyjskiego Związku Zbożowego, ujął to dosadniej: sytuacja rolników „wygląda bardzo źle”, a „dostawy do basenu azowskiego zostały całkowicie wstrzymane”. Sytuację dramatycznie pogorszyło wstrzymanie w sierpniu pracy największych terminali zbożowych także nad Morzem Czarnym po tym, jak uszkodziły je drony Ukrainy.

W rezultacie Rosja utraciła 80 proc. zdolności eksportowych zboża. Według szacunków firmy analitycznej SovEcon, w sierpniu eksport pszenicy spadł do 1,9 mln ton, najniższego poziomu od 16 lat. W porównaniu z sierpniem 2025 r. wielkość eksportu zbożowego zmalała 2,3-krotnie, a w porównaniu ze średnią pięcioletnią – 2,6-krotnie.

Ceny zbóż w Rosji w dół o 35 proc.

Stan wyjątkowy w obwodzie rostowskim to wołanie sektora rolnego Rosji o szybką interwencję państwa na rynku zboża. Elewatory są przeładowane, ziarna nie ma gdzie magazynować ani wywozić. Część pozostaje niezebrana na polach.

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Brak możliwości sprzedaży zboża obniża ceny krajowe, zmuszając rolników do sprzedaży swoich zbiorów praktycznie za bezcen. Według SovEcon średnia cena pszenicy czwartej klasy w europejskiej części Rosji spadła w zeszłym tygodniu do 8575 rubli za tonę bez VAT. Oznacza to, że ziarno niskiej klasy jeszcze potaniało o 35 proc., poniżej poziomu z początku sezonu.

Rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że „przygotowuje się” do rozpoczęcia zakupów interwencyjnych zboża i bada również alternatywne szlaki eksportowe, w tym porty nad Oceanem Lodowatym, takie jak Murmańsk.

Złoczewski uważa jednak, że nie widać realnych alternatyw. Aby eksportować zboże przez Morze Bałtyckie, trzeba by korzystać z portów Łotwy i Litwy, a te nie zgodzą się na przewóz rosyjskiego ładunku. Terminal zbożowy w Petersburgu ma przepustowość tylko 3 mln ton rocznie. Porty Morza Czarnego zazwyczaj obsługują taką ilość zboża w ciągu mniej niż jednego miesiąca.

Tymczasem ze strony rosyjskich banków nie widać oznak chęci pomocy rolnikom i gospodarstwom rolnym. Nie ma systemowego odraczania kredytów ani propozycji restrukturyzacji. Banki w Rosji mają swoje problemy. Obywatele i firmy masowo wybierają gotówkę, co już wywołuje problemy z płynnością mniejszych instytucji.