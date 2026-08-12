Rosja jest obecnie największym eksporterem pszenicy na świecie, a większość tego eksportu odbywa się przez jej porty nad Morzem Czarnym, takie jak Noworosyjsk. Rosyjscy eksperci z branży zbożowej ostrzegali w zeszłym miesiącu, że ataki ukraińskich dronów mogą w najbliższej przyszłości zakłócić rosyjski eksport zboża przez Morze Czarne.
I tak się stało nocą 12 sierpnia. Celne uderzenie w terminale w porcie Noworosyjsk wywołało pożary i doprowadziło do wstrzymania ich pracy. Według danych ukraińskich tylko w ubiegłym roku Rosja ukradła i wyeksportowała ponad 2 mln ton zboża z okupowanych terytoriów Ukrainy, wmawiając odbiorcom, że jest to zboże rosyjskie.
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Według źródeł agencji Reutera, jeden ze zniszczonych terminali ma zdolność eksportową 8,5 miliona ton rocznie. Ocena szkód jest w toku. Rzecznik Demetra Holding – właściciela terminalu, stwierdził, że terminal doznał „nieokreślonych uszkodzeń” i odmówił dalszego komentarza.
Drugi terminal zbożowy – Noworosyjskie Zakłady Przetwórstwa Zbożowego, o zdolności eksportowej 7,1 miliona ton rocznie, również został uszkodzony i przerwał pracę, podały źródła. Firma OZK – większościowy właściciel terminalu, potwierdziła, że obiekt został uszkodzony i nikt nie odniósł obrażeń.
Według Rosyjskiego Związku Eksporterów i Producentów Zboża niedobór dostaw rosyjskiej pszenicy do innych krajów w tym sezonie może osiągnąć 30-35 mln ton, co stanowi około 15 proc. całkowitego światowego handlu pszenicą. Zdaniem związku nie byłoby możliwe pokrycie deficytu poprzez zwiększenie eksportu z krajów alternatywnych.
Oprócz terminali eksportowych zboża, Noworosyjsk posiada również infrastrukturę eksportową ropy naftowej, w szczególności dla Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich (CPC), które jest częściowo własnością amerykańskich gigantów naftowych Chevron i Exxon i eksportuje kazachską ropę na globalny rynek. W środę 12 sierpnia „Financial Times” poinformował, że Ukraina wstrzymała ataki na tankowce obsługujące CPC na prośbę wiceprezydenta USA Johna D. Vance'a.
Tymczasem wojna „na terminale zbożowe” między rosyjskim agresorem a Ukrainą coraz mocniej uderza w rynek globalny. Ruch do portów Odessy, w tym ruch masowców ze zbożem, pozostaje zawieszony od 22 lipca, w związku z zagrożeniem rosyjskimi atakami. Według Instytutu Badań nad Wojną, teraz Kreml chce uniemożliwić eksport produktów rolnych z Ukrainy drogą lądową, tak jak to zrobił z drogą morską eksportu morskiego. Okupanci celowo atakują mosty w „korytarzu lądowym” przez Dniestr.
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Rosjanie już straszą świat deficytem zbożowym. Rosyjski Związek Eksporterów i Producentów Zboża poinformował agencję Reutera, że konsekwencje ukraińskich ataków „wkrótce odczuje wiele krajów”.
„Zakłócenia w żegludze na Morzu Czarnym spowodowane przez ukraińskie ataki na statki towarowe i infrastrukturę portową stanowią bezpośrednie zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego” – głosi przesłane agencji oświadczenie.
„Chociaż importerzy nie stanęli jeszcze w obliczu niedoboru zboża, dzięki istniejącym zapasom i tymczasowej zdolności do zaspokojenia popytu za pośrednictwem innych dostawców, konsekwencje tego kryzysu wkrótce dotkną wiele krajów” – ostrzegają Rosjanie. W końcu lipca atak ukraińskich dronów wyrządził „znaczące szkody” głównemu terminalowi eksportowemu zboża w rosyjskim porcie Taman.
Także największy ukraiński związek rolniczy, UAC, ostrzegał w ostatnich tygodniach, że rosyjskie ataki na żeglugę w pobliżu południowego portu w Odessie ograniczają ukraiński eksport w kluczowym okresie żniw i mogą wpłynąć na globalne dostawy żywności.
„Jeśli obecne negatywne czynniki będą się utrzymywać, można spodziewać się, że cena pszenicy FOB (free-on-board) wzrośnie do 340 do 370 dol. za tonę, z perspektywą przekroczenia 400 dol.”
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