Klienci włoskiego banku UniCredit w Rosji zaczęli otrzymywać powiadomienia o konieczności zamknięcia wszystkich aktywnych kont i kart oraz wypłaty pieniędzy lub przeniesienia środków do innych instytucji kredytowych. Według gazety RBK bank nie zapowiada „natychmiastowego zaprzestania obsługi klientów” i tłumaczy prośby o zamknięcie kont ograniczaniem działalności w Rosji.

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UniCredit ogłosił zamiar wycofania się z rynku rosyjskiego już w 2022 roku, po napaści Rosji na Ukrainę. Na deklaracji się jednak skończyło. Przez kolejne lata wojny bank obsługiwał rosyjskich klientów indywidualnych i firmy. Był, obok austriackiego Raiffeisen Bank International, największym zagranicznym bankiem wciąż działającym w Rosji, zapewniając rosyjskim transakcjom finansowym okno na świat. I dobrze na tym zarabiał.

Jak zauważa RBK, „w ostatnich latach włoska grupa konsekwentnie ograniczała swoją działalność w Rosji, w tym udzielanie kredytów i liczbę klientów”. Proces ten wszedł jednak w aktywną fazę dopiero po tym, jak Europejski Bank Centralny zaostrzył wymogi wobec europejskich instytucji kredytowych, które wciąż kurczowo trzymały się rynku kraju-agresora.

Na początku czerwca ogłoszono również, że UniCredit zaczął rekomendować swoim klientom premium przejście do innych banków zagranicznych. OTP Bank uruchomił specjalną promocję dla klientów UniCredit, oferując im zniżki na usługi i dodatkowe przywileje. Obecnie włoski bank ma tylko jeden oddział bankowości detalicznej w Moskwie. Od 2025 r. UniCredit nie przyjmuje również nowych klientów korporacyjnych.

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W 2026 r. włoski bank zaprzestał ponownego wydawania wygasłych kart debetowych, a od grudnia przestanie ponownie wydawać je także z jakiegokolwiek innego powodu. Od września wszystkie karty debetowe, które nie zostały aktywowane w ciągu sześciu miesięcy kalendarzowych od ich otrzymania, są automatycznie blokowane i zamykane. Ponadto od 1 października UniCredit wprowadzi prowizję w wysokości 2 proc. od przelewów w rublach na zagraniczne konta bankowe.

Włosi cały czas próbują jednak nie stracić zysków zgromadzonych w czasie wojny rozpętanej przez Rosję. Kreml w tym roku poważnie utrudnił zagranicznym bankom opuszczenie rosyjskiego rynku bez utraty posiadanych tam pieniędzy. W maju tego roku UniCredit ogłosił zawarcie umowy z prywatnym inwestorem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotyczącej sprzedaży części swojego rosyjskiego biznesu. Transakcja zakłada podział banku na dwie struktury: część działalności zostanie wydzielona do nowego podmiotu prawnego, który pozostanie w 100 proc. pod kontrolą UniCredit, a pozostała część zostanie przeniesiona na arabskiego inwestora.

Zgodnie z planem włoskiej grupy po transakcji UniCredit zachowa przede wszystkim działalność związaną z rozliczeniami międzynarodowymi – głównie w euro i dolarach – dla zachodnich i rosyjskich klientów korporacyjnych nieobjętych sankcjami. Bank spodziewa się sfinalizowania transakcji w pierwszej połowie 2027 roku.