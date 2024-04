Przygotowywane jest rozporządzenie dla włoskiego UniCredit dotyczące ograniczenia działalności w Rosji, dowiedziała się agencja Reuters, powołując się na dwa źródła. Ma to związek z naciskami ze strony Komisji Europejskiej, aby zakończyć europejskie powiązania finansowe z Moskwą.

Reklama

Ostrzeżenie ostatniej szansy w sprawie sankcji

Wymagania dla drugiego co do wielkości banku unijnego w Rosji będą podobne do tych, które EBC przedstawił już austriackiemu Raiffeisen Bank International. Co to dokładnie jest? RBI ma poważnie zmniejszyć kredytowanie rosyjskiej gospodarki i obsługę płatności. EBC i UniCredit odmówiły komentarza agencji.

Czytaj więcej Banki Największy bank USA pozwał drugi bank Rosji. Groźba konfiskaty blisko 10 mld dolarów JPMorgan Chase pozwał rosyjski VTB przed sąd w Nowym Jorku. Zarzuca Rosjanom „rażące naruszenie umowy”. Chodzi o pozew VTB złożony w sądzie w Rosji, w którym grozi zajęciem tutejszych aktywów JPMorgan.

Formalne ostrzeżenie EBC skierowane do UniCredit da drugiemu co do wielkości bankowi włoskiemu ostatnią szansę na uniknięcie działań nadzorczych, które mogłyby prowadzić do sankcji, stwierdziła osoba zaznajomiona ze sprawą.

Reuters podkreśla, że ​​w trzecim roku wojny europejskie organy regulacyjne zwiększają presję na kredytodawców, gdyż konflikt nie wykazuje oznak słabnięcia. Jednakże dwa duże banki w regionie, RBI i UniCredit, w dalszym ciągu prowadzą działalność w Rosji, co przyciąga szczególną uwagę władz USA.