Société Générale szybko opuścił Rosję

Jednak wiele zachodnich koncernów — choćby z sektora motoryzacyjnego, nie wahało się spisać swoich rosyjskich fabryk i pieniędzy na straty i jak najszybciej opuściło Rosję. Tymczasem jedynym dużym bankiem w UE, który też szybko opuścił rosyjski rynek, jest francuski Société Générale. Po sprzedaży spółki zależnej i dwóch mniejszych oddziałów Société Générale ograniczyło zatrudnienie w Rosji o ponad 99 proc.

„Deutsche Bank AG drastycznie ograniczył zatrudnienie w Rosji, głównie ze względu na zamknięcie centrum IT (bank zabrał wtedy do Niemiec 2000 pracowników wraz z rodzinami — red.), ale jednocześnie w ubiegłym roku wypracował tam również wyższe zyski niż w 2021 r. Jest to dość typowe dla banków, które nadal mają pieniądze w Rosji, biorąc pod uwagę trudności, jakie napotykają Europejczycy ze sprowadzaniem pieniędzy do kraju oraz dwucyfrowe stopy procentowe, jakie rosyjski bank centralny płaci od depozytów pożyczkodawców” – podkreśla Bloomberg.

RBI, OTP, UniCredit się nie śpieszą, Amerykanie zostawili pieniądze

W tym samym czasie zyski austriackiej spółki zależnej Raiffeisen Bank International wzrosły ponad trzykrotnie, a włoskiej Intesy około dwudziestokrotnie. W przypadku niektórych banków „wielkość zysków jest wyższa niż przed wojną”. Analityk Bloomberg Intelligence, Tomas Nocel, twierdzi, że istnieje wysokie ryzyko „nieumyślnego” naruszenia sankcji. Tylko czy naprawdę jest to działanie „nieumyślne”?

Amerykańskie banki borykały się z podobnymi problemami. Citigroup Inc. na początku ubiegłego roku wstrzymał prawie wszystkie usługi bankowości instytucjonalnej w Rosji, chociaż nadal ma 7 miliardów dolarów powiązanych z tym krajem. JPMorgan Chase & Co. twierdzi, że wg stanu na marzec 2024 r utknęło w Rosji około 350 milionów dolarów tego największego amerykańskiego banku. Jednak w odróżnieniu od RBI i pozostałych unijnych organizacji finansowych, Amerykanie zaprzestali w Rosji wszelkiej obsługi bankowej.