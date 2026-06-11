Prezydent Karol Nawrocki zawetował 11 czerwca 2026 roku trzy ustawy, wśród których znalazły się przepisy o kryptoaktywach, o świadczeniach opieki zdrowotnej dot. chorób zakaźnych oraz o egzaminach językowych dla lekarzy spoza UE. Podpisał z kolei siedem ustaw.

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Trzy weta, siedem podpisów. Karol Nawrocki zawetował m.in. ustawę o kryptoaktywach

Prezydent odmówił podpisu pod trzema ustawami. Chodzi konkretnie o: ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (numer druku sejmowego 2288); ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o rynku kryptoaktywów (numer druku sejmowego 2363); ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 2456).

Prezydent stwierdził, że jest zwolennikiem uregulowań prawnych w sektorze kryptoaktywów, jednak w dostarczonym mu projekcie rząd nie uwzględnił większości propozycji przygotowanych przez jego kancelarię.

– Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów, tylko trzeba to robić skutecznie – podkreślił Nawrocki. Zapowiedział jednocześnie, że „ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona”.

To już trzecie weto Karola Nawrockiego pod projektem ustawy, mającej uregulować rynek kryptoaktywów. Dwa poprzednie projekty zostały odrzucone, gdyż – jak argumentował prezydent – stanowiły nadregulację, która mogłaby wypchnąć polskie branże za granicę. Ustawa, której podpisania odmówił dziś Nawrocki, różniła się zaledwie jednym przepisem od poprzedniego, odrzuconego projektu.

Premier Donald Tusk stwierdził, że odrzucenie projektu po raz trzeci przez prezydenta brzmi „niewiarygodnie”.

Przedawnienia zobowiązań podatkowych, leczenie HIV, lekarze spoza UE. Weta Karola Nawrockiego

Oprócz ustawy o kryptoaktywach, prezydent odmówił podpisania dwóch innych ustaw.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego dotyczyła przedawnień zobowiązań podatkowych. Według prezydenta, ustawa ta, jakkolwiek likwidowała możliwość zawieszania biegu przedawnienia poprzez wszczęcie postępowania, jednocześnie miałaby pozwolić organom na dochodzenie roszczeń podatkowych bez ograniczeń czasowych.

– Państwo nie może tworzyć sytuacji, w której obywatel działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a po latach dowiaduje się, że znalazło „tylną furtkę” na obejście własnych reguł – stwierdził Nawrocki.

Druga ustawa zakładała zmiany w leczeniu HIV i funkcjonowaniu lekarzy spoza UE. Nawrocki podkreślił, że rozwiązania w leczeniu HIV nie budzą jego wątpliwości – dlatego skierował do Sejmu własny projekt, w którym znalazły się przepisy z zawetowanej ustawy dotyczące leczenia HIV. Sprzeciw prezydenta wzbudziły jednak rozwiązania, mające przedłużyć specjalne zasady dotyczące wymogów dla lekarzy spoza Unii Europejskiej.

– Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której do ustawy dotyczącej walki z ciężkimi chorobami zostają dopisane przepisy budzące poważne wątpliwości i dotyczące bezpieczeństwa pacjentów – skomentował prezydent. Zaznaczył, że „każdy Polak ma prawo oczekiwać, że będzie mógł skutecznie i bez przeszkód porozumieć się ze swoim lekarzem”.

Zawetowana ustawa przedłużała okres, przez jaki lekarze spoza UE nie są zobowiązani do przedstawienia certyfikatów znajomości języka polskiego na poziomie B1. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, mowa o ok. 300 medykach, którzy zobowiązani byli do złożenia takiego dokumentu do 30 kwietnia 2026 roku. Termin ten upłynął, a lokalne izby lekarskie zaczęły odbierać lub zawieszać uprawnienia części lekarzy.

– Lekarze, którzy nie znają języka polskiego, byli zatrudniani przez szpitale, a trudno jest leczyć pacjenta, jeżeli nie zna się języka. W mojej ocenie dochodziło do sytuacji, gdy niemówiąca po polsku osoba, która była zatrudniona w charakterze lekarza, mogła narazić pacjenta na utratę zdrowia – mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Siedem podpisów Karola Nawrockiego pod ustawami

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP, Nawrocki zdecydował się podpisać siedem ustaw, tj.: