Marcin Horała został zgłoszony przez klub Rozwój Plus i pokonał kandydata Prawa i Sprawiedliwości Marcina Ociepę. W piątkowym głosowaniu Horała otrzymał 254 głosy. Jego konkurent, Marcin Ociepa, wskazany przez klub PiS, uzyskał poparcie 167 posłów. Według informacji TVN24 Horałę poparło między innymi 149 parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. Do wyboru wymagana była bezwzględna większość 215 głosów.

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Kaczyński o wyborze Horały: Wbrew wszelkim regułom parlamentarnym

„Długo się zastanawiałem, dlaczego M. Morawiecki rozbił PiS. Dziś już wiemy, że oprócz osobistych ambicji celem było rozpoczęcie rozmów z Tuskiem” — napisał Kaczyński w serwisie X. Jak dodał, pierwszym efektem tych rozmów ma być właśnie wybór wicemarszałka Sejmu z ramienia Rozwoju Plus „wbrew wszelkim regułom parlamentarnym”.

Kaczyński uznał, że głosowanie powinno być dla wyborców sygnałem dotyczącym możliwych politycznych sojuszy. „To przykre, ale ta sytuacja wiele wyjaśnia wyborcom: Konfederacja dopuszcza koalicję z Tuskiem, a M. Morawiecki już się z nim układa” — ocenił. Na końcu wezwał byłych wyborców PiS do powrotu do partii, którą określił jako „jedyną siłę, która może powstrzymać Tuska”.

Rozwój Plus. Nowa inicjatywa Mateusza Morawieckiego nad progiem wyborczym

Rozwój Plus powstał w następstwie tegorocznego konfliktu wewnątrz PiS. W lipcu ponad 40 parlamentarzystów skupionych wokół Mateusza Morawieckiego utworzyło własny klub parlamentarny. Stało się to po decyzjach władz PiS dotyczących członkostwa parlamentarzystów w stowarzyszeniach oraz deklaracji związanych z przynależnością partyjną.

Środowisko Morawieckiego wcześniej rozwijało działalność stowarzyszenia Rozwój Plus, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w maju 2026 roku. Jego działalność koncentruje się m.in. na kwestiach gospodarczych, bezpieczeństwie i programowych propozycjach dotyczących przyszłości Polski.

W ostatnich sondażach ugrupowanie Morawieckiego przekracza próg wyborczy.