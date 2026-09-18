Jak przekazał Chinsztejn, władze regionu prowadzą rozmowy z rosyjskimi siłami zbrojnymi na temat wykorzystania części podziemnych obiektów do stworzenia przyszłych tras turystycznych i przestrzeni muzealnych.Turystyka w miejscach wojny.

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Wśród potencjalnych punktów na trasach wymieniono również miejsca, w których stacjonowali żołnierze z Korei Północnej. Chinsztejn przekonywał, że dla turystów interesujące mogłoby być zwiedzanie podziemnych centrów dowodzenia, z których kierowano działaniami wojskowymi, a także obiektów wykorzystywanych przez północnokoreańskich żołnierzy.

Pomysł rozwijania turystyki w miejscach aktywnych lub niedawnych działań wojennych wpisuje się w rosyjską koncepcję tzw. turystyki patriotycznej. W przypadku obwodu kurskiego władze chcą wykorzystać do tego zarówno miejsca walk, jak i zachowane elementy infrastruktury wojskowej. Prace nad koncepcją mają trwać już teraz. Jak zaznaczył gubernator, władze nie zamierzają czekać na zakończenie wojny, aby rozpocząć przygotowania do uruchomienia takich tras.

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Prawie dziewięć miesięcy walk w obwodzie kurskim

Pomysł pojawił się w regionie, który w latach 2024–2025 był miejscem intensywnych walk. Część obwodu kurskiego przez niemal dziewięć miesięcy znajdowała się pod kontrolą ukraińskich sił zbrojnych. Rosja odzyskała kontrolę nad tym obszarem w wyniku późniejszych działań wojskowych.

Według danych rosyjskiego Komitetu Śledczego w związku z ukraińską operacją w obwodzie kurskim w latach 2024–2025 zginęło 640 cywilów. Rosyjskie władze szacują straty gospodarcze związane z działaniami wojennymi na ponad 500 mld rubli.

Jednocześnie region nadal jest narażony na ataki. Według komunikatów rosyjskiego sztabu operacyjnego w obwodzie kurskim dochodzi do nich praktycznie każdego dnia.

„Turystyka patriotyczna” w okupowanej części Donbasu

Kursk nie jest pierwszym regionem, w którym rosyjskie władze chcą wykorzystać miejsca związane z wojną do celów turystycznych. Pod koniec 2025 r. podobny projekt zapowiedziano w okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego.

Tamtejsze władze okupacyjne informowały o planach organizowania wycieczek do miejsc określanych jako związane z „wojenną chwałą”. Trasy miały obejmować lokalizacje związane zarówno z walkami w Donbasie od 2014 r., jak i rosyjską inwazją na Ukrainę rozpoczętą w 2022 r..

W 2026 r. na rozwój sektora turystycznego w okupowanej części obwodu donieckiego planowano przeznaczyć ponad miliard rubli.

Jednocześnie na tych terenach nadal trwają działania wojenne. Według przywołanych danych rosyjskie wojska kontrolują około 80 proc. obwodu donieckiego Ukrainy. W wielu miejscowościach doszło do poważnych zniszczeń, a mieszkańcy mierzą się również z problemami z dostępem do paliwa i wody.

Pomysł rozwijania turystyki w miejscach aktywnych lub niedawnych działań wojennych wpisuje się w rosyjską koncepcję tzw. turystyki patriotycznej. W przypadku obwodu kurskiego władze chcą wykorzystać do tego zarówno miejsca walk, jak i zachowane elementy infrastruktury wojskowej.