- Powiedziałbym, że była ona (wizyta w Moskwie) dużym sukcesem. Sądzę, że rozumiemy teraz jasno, jakie powinny być kolejne kroki – powiedział na przeprowadzonej w Kijowie w piątek i sobotę konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej (YES).

Reklama Reklama

Kushner wystąpił na konferencji w piątek w formacie online, jednak ze względów bezpieczeństwa spotkanie objęte było embargiem informacyjnym. Wygasło ono po zakończeniu wydarzenia w sobotę wieczorem.

Terytoria największą przeszkodą w negocjacjach

Przedstawiciel Trumpa wyraził nadzieję na rychłe spotkanie trójstronne, z udziałem USA, Ukrainy i Rosji, jednak stwierdził także, że strony nie mają wspólnej wizji oczekiwanego rezultatu – napisała agencja Interfax-Ukraina.

– Najtrudniejszą kwestią nadal pozostaje sprawa terytoriów. Myślę, że w pewnym stopniu zależy ona oczywiście od tego, co dzieje się na polu walki, gdzie sytuacja pod tym względem jest dość dynamiczna – powiedział.

Kushner ocenił, że czas spędzony przez amerykańskich negocjatorów na rozmowach z Rosjanami, możliwość wyjaśnienia różnych kwestii, zrozumienia, jak Moskwa postrzega sytuację, oraz ustalenia, w jakich sprawach może wykazać się elastycznością, dały impuls do wypracowania nowych pomysłów – wyjaśniła Interfax-Ukraina.

Czytaj więcej Polityka Spotkanie Putin-Zełenski? Kreml odpowiada prezydentowi Ukrainy Zaproszenie tej osoby do Moskwy jest już ogromnym gestem dobrej woli z naszej strony - tak szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow reaguje na deklarac...

– Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli omówić je podczas rozmów trójstronnych. Pracujemy nad ich zorganizowaniem i sądzę, że był to jeden z naszych celów. Przekonaliśmy się, że kiedy udaje nam się zebrać przy jednym stole obie strony, jest to znacznie bardziej produktywne niż „dyplomacja wahadłowa”, jeśli chce się osiągnąć ostateczny rezultat – zauważył Kushner.

Putin wyznaczył linię. Ukraina nie chce się wycofać

Dodał, że przywódca Rosji Władimir Putin wyznaczył linię, do której chce dotrzeć.

– Gdyby Ukraina (…) zgodziła się wycofać do tej linii, to oczywiście pozostała część porozumienia jest już przez nas opracowana i uzgodniona. Obecnie Ukraina nie chce tego zrobić. Naszym zadaniem jako mediatorów jest, rzecz jasna, ustalenie, w jaki sposób możemy znaleźć kreatywne rozwiązanie, które nie będzie sprzeczne z jej dążeniami i pomoże jej osiągnąć cel, a jednocześnie pozwoli nam przekonać Rosję do zakończenia konfliktu w taki sposób, aby – miejmy nadzieję – obie strony mogły pójść naprzód w ramach uniemożliwiających powtórzenie się czegoś podobnego w przyszłości – podkreślił amerykański negocjator.

Kushner wyraził nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni uda się ogłosić kolejne kroki, które przybliżą strony do znalezienia dalszej drogi.

Witkoff i Kushner rozmawiali z Putinem i Zełenskim

Przedstawiciele Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, rozmawiali 6 września w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W sobotę byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Putinem. Po obu rozmowach żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji.

Doroczne konferencje Jałtańskiej Strategii Europejskiej oraz działalność stowarzyszenia YES finansuje ukraiński miliarder Wiktor Pinczuk, prywatnie zięć byłego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy. Szefem zarządu tej organizacji jest były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Przed dokonaną przez Rosję aneksją Krymu spotkania YES odbywały się w znanym z Konferencji Jałtańskiej w 1945 roku pałacu w Liwadii koło Jałty. Od 2014 roku posiedzenia odbywają się w Kijowie.