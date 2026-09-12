Rosyjski atak za wschodnią granicą Polski wymusił podjęcie kroków ze strony polskich służb. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ogłosiło podwyższenie poziomu gotowości wybranych środków Systemu Obrony Powietrznej RP. To odpowiedź na aktywność rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych, które przeprowadzały uderzenia na cele zlokalizowane w zachodniej części Ukrainy.

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Reakcja polskiego wojska na ataki w Ukrainie. Poderwano śmigłowiec

Do zadań patrolowych skierowano wojskowy śmigłowiec. Maszyna wykonuje przeloty w polskiej przestrzeni powietrznej, realizując misję monitorowania sytuacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zaznacza, że wszystkie prowadzone czynności mają charakter prewencyjny.

Głównym celem wojskowej operacji jest zabezpieczenie wschodnich rejonów kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów bezpośrednio sąsiadujących ze strefami ukraińskich rejonów objętych rosyjskimi nalotami. W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym przez Dowództwo Operacyjne RSZ zaznaczono: „Dowództwo Operacyjne RSZ stale monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji”.