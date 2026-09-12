Donald Trump
Chiny poinformowały USA, że odwołają planowany na 24 września szczyt przywódców obu państw, jeśli do tego czasu Waszyngton zatwierdzi sprzedaż nowej broni Tajwanowi – podała w sobotę agencja Kyodo, powołując się na liczne źródła zaznajomione ze sprawą.
Według tych źródeł Pekin, przygotowując planowaną na 24 września wizytę przywódcy Chin Xi Jinpinga w Waszyngtonie, ponownie określił sprawę Tajwanu jako „czerwoną linię”. Władze chińskie nie potwierdziły dotąd oficjalnie tej wizyty.
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Chiny uznają samorządny, demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą.
Jak podała Kyodo, już podczas spotkania w maju w Pekinie Xi miał powiedzieć prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, że Tajwan to „najważniejsza kwestia” w relacjach ich krajów. Miał zwrócić przy tym uwagę, że brak należytej rozwagi w podejściu do tej sprawy może doprowadzić do konfliktu. Trump wywołał później niepokój sojuszników, nazywając w telewizji dostawy broni dla Tajpej „kartą przetargową” w rozmowach z Chinami.
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W grudniu ubiegłego roku administracja Trumpa ogłosiła rekordowy pakiet zbrojeniowy dla Tajpej o wartości 11 mld dol., wywołując gniewną reakcję Chin. USA nie utrzymują oficjalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem, jednak zgodnie z ustawą z 1979 r. dostarczają wyspie sprzęt wojskowy na potrzeby obrony.
Kyodo zaznaczyła, że dla Trumpa szczyt z Xi ma duże znaczenie w kontekście listopadowych wyborów do Kongresu USA.
Wśród głównych tematów spotkania przywódców ma znaleźć się przeciągająca się wojna z Iranem, którą Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły pod koniec lutego. Waszyngton naciska na Chiny, kluczowego partnera gospodarczego Teheranu, by nie utrzymywały relacji handlowych z tym krajem. W tym kontekście „Chiny wykazują postawę współpracującą i nie utrudniają dialogu ze Stanami Zjednoczonymi” – zaznaczyło cytowane przez agencję źródło.
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