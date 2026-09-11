Zapytany w czwartek przez dziennikarzy przed wylotem z Dallas, czy obawia się, że sztuczna inteligencja może doprowadzić do wyginięcia ludzkości, Donald Trump odpowiedział przecząco.

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– Obawiam się, że jeśli nie wygramy wyścigu w dziedzinie AI, znajdziemy się w bardzo złej sytuacji – powiedział. Amerykański przywódca ocenił, że Stany Zjednoczone wyprzedzają Chiny o około rok, co, jego zdaniem, w tej dziedzinie stanowi znaczącą przewagę.

Rozwój sztucznej inteligencji może stanowić zagrożenie dla ludzkości, uważa część ekspertów

Wypowiedź prezydenta USA padła w czasie nasilającej się debaty na temat zagrożeń związanych z rozwojem najbardziej zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji. We wtorek głośne odejście Jacoba Coxona, jednego z badaczy zajmujących się szkoleniem nowych modeli, z firmy Anthropic wywołało nową falę dyskusji na temat bezpieczeństwa dalszego rozwoju coraz bardziej zdolnych modeli AI.

Coxon zarzucił firmom OpenAI oraz Anthropic nieodpowiedzialne rozwijanie systemów zdolnych do samodoskonalenia. Ocenił, że wkrótce mogą one przewyższyć możliwości człowieka, m.in. w zakresie przeprowadzania cyberataków. Według niego część osób pracujących nad AI uważa, że technologia ta może stanowić egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości jeszcze przed końcem dekady.

Do obaw odniósł się również pracujący w Anthropic Evan Hubinger, który ocenił prawdopodobieństwo takiego scenariusza w ciągu najbliższej dekady na ponad 10 proc.

Według osób zaznajomionych ze sprawą, na które powołał się „Business Standard”, dyrektor generalny OpenAI Sam Altman powiedział w tym tygodniu pracownikom, że firma rozważa spowolnienie prac nad najbardziej zaawansowanymi modelami AI i liczy na podobne działania ze strony konkurentów.

Podejście Donalda Trumpa do AI wpisuje się w zaostrzającą się rywalizację technologiczną USA z Chinami. W polityce rozwoju sztucznej inteligencji jego administracja stawia na deregulację i ograniczanie barier dla amerykańskich firm, Chiny kładą natomiast większy nacisk na nadzór państwa nad rozwojem i wykorzystaniem AI oraz zgodność tej technologii z celami władz.