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ANKARA, TURKIYE - DECEMBER 05: In this photo illustration, the logos of Facebook are displayed on a screen in Ankara, Turkiye on December 05, 2023. Didem Mente / Anadolu (Photo by Didem Mente / Anadolu via AFP)
Jeśli miliarder, przedsiębiorca i innowator, jakim jest Rafał Brzoska, poczuł się na chwilę bezradny wobec największej platformy społecznościowej na globie, to jak mają się czuć miliardy pozostałych jej użytkowników? Warto postawić to pytanie na początku rozważań o tym, jak zmieniło się w ostatnim czasie postrzeganie wielkich firm technologicznych. Bo do niedawna poczucie bezradności łączyło wszystkich – potężnych, bogatych i zupełnie zwykłych ludzi. A dziś sytuacja zaczęła się zmieniać.
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