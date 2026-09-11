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Brzoska walczy z Facebookiem nie tylko dla siebie. Nastroje się radykalizują

Wojna Rafała Brzoski z Facebookiem to przykład zjawiska polegającego na radykalnym odwróceniu się społecznych nastrojów wobec platform społecznościowych i firm technologicznych. Zmianę widać u biznesmenów, polityków, słychać ją w głosie papieża. Od momentu, w którym każdy chciał być na FB, doszliśmy do chwili, w której mamy świadomość negatywnych skutków działania platform dla psychiki.

Publikacja: 11.09.2026 10:06

ANKARA, TURKIYE - DECEMBER 05: In this photo illustration, the logos of Facebook are displayed on a

ANKARA, TURKIYE - DECEMBER 05: In this photo illustration, the logos of Facebook are displayed on a screen in Ankara, Turkiye on December 05, 2023. Didem Mente / Anadolu (Photo by Didem Mente / Anadolu via AFP)

Foto: DIDEM MENTE

Michał Szułdrzyński

Jeśli miliarder, przedsiębiorca i innowator, jakim jest Rafał Brzoska, poczuł się na chwilę bezradny wobec największej platformy społecznościowej na globie, to jak mają się czuć miliardy pozostałych jej użytkowników? Warto postawić to pytanie na początku rozważań o tym, jak zmieniło się w ostatnim czasie postrzeganie wielkich firm technologicznych. Bo do niedawna poczucie bezradności łączyło wszystkich – potężnych, bogatych i zupełnie zwykłych ludzi. A dziś sytuacja zaczęła się zmieniać.

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