Jeżeli wagę wydarzeń mierzyć tym, jak wielu ludzi pamięta i przekazuje innym, co w tym momencie robili, jak się dowiedzieli i jak zareagowali, to ataki islamskich terrorystów na Amerykę 11 września 2001 r. są w ścisłej czołówce. Może nawet dla całego pokolenia na Zachodzie, znającego głównie beztroskę, dobrobyt i zachwyconego rosnącą otwartością oraz dostępnością świata, to wydarzenie kluczowe. Pierwszy wielki wstrząs, pierwszy wielki strach. Nie ma chyba także innej współczesnej tragedii, której ofiary doczekałyby się tak szybkiego i trafiającego do mas upamiętnienia, tak jak ci, którzy zginęli 11 września 2001 r. Także bohaterowie, którzy ruszyli z pomocą dla pracowników dwóch wielkich wież w Nowym Jorku. Filmy, seriale, książki, reportaże na ten temat trudno zliczyć. Będą zapewne powstawać kolejne.