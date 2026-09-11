Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Piotr Niemczyk
Według informacji Onetu, Piotr Niemczyk, który został osadzony w areszcie celem odbycia kary zastępczej z powodu protestu klimatycznego, jaki odbył się rok temu, odmówił przyjęcia obiadu i wiele wskazuje na to, że rozpoczął głodówkę przeciwko niesłusznemu, jego zdaniem, osadzeniu. O tym, że Piotr Niemczyk może rozpocząć głodówkę mówił Paweł Kasprzak, który w maju również trafił do aresztu, aby odbyć karę zastępczą za udział w tym samym proteście.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas