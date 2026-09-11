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Michał Szułdrzyński: Miał rozliczać PiS, a w areszcie jest Piotr Niemczyk. Poważny kłopot dla Tuska

Piotr Niemczyk, działacz opozycji antykomunistycznej i były wiceszef wywiadu UOP, trafił do aresztu w związku z protestem klimatycznym. Gdy wyborcy koalicji czekają na rozliczenia PiS, za kratami znaleźli się ludzie znani z oporu wobec poprzedniej władzy.

Publikacja: 11.09.2026 08:40

Piotr Niemczyk

Piotr Niemczyk

Foto: PAP

Michał Szułdrzyński

Według informacji Onetu, Piotr Niemczyk, który został osadzony w areszcie celem odbycia kary zastępczej z powodu protestu klimatycznego, jaki odbył się rok temu, odmówił przyjęcia obiadu i wiele wskazuje na to, że rozpoczął głodówkę przeciwko niesłusznemu, jego zdaniem, osadzeniu. O tym, że Piotr Niemczyk może rozpocząć głodówkę mówił Paweł Kasprzak, który w maju również trafił do aresztu, aby odbyć karę zastępczą za udział w tym samym proteście.

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