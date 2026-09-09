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Choć słowo prawda i PR łączą dwie pierwsze litery, dzieli je poza tym prawie wszystko. Prawda to – jak twierdził Arystoteles – zgodność jakiegoś zdania z rzeczywistością. PR zaś to wizerunek, który może być oparty na prawdzie, ale równie dobrze może posługiwać się kłamstwem i manipulacją.
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