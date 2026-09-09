Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Michał Szułdrzyński: Wielki przełom AI czy wielki PR? Historia problemu Naviera-Stokesa

Czy AI rozwiązała jeden z najtrudniejszych problemów matematyki? Na werdykt jest za wcześnie. Ale widać, że giganci ścigają się już nie tylko na możliwości modeli, lecz także na przełomy, obietnice i rozgłos. Technologiczny wyścig pochłania miliony

Publikacja: 09.09.2026 17:26

Michał Szułdrzyński: Wielki przełom AI czy wielki PR? Historia problemu Naviera-Stokesa

Foto: AdobeStock

Michał Szułdrzyński

Choć słowo prawda i PR łączą dwie pierwsze litery, dzieli je poza tym prawie wszystko. Prawda to – jak twierdził Arystoteles – zgodność jakiegoś zdania z rzeczywistością. PR zaś to wizerunek, który może być oparty na prawdzie, ale równie dobrze może posługiwać się kłamstwem i manipulacją.

Czy rzeczywiście AI dokonała przełomu w matematyce?

Pozostało jeszcze 89% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama