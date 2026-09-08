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Bogusław Chrabota: Nowy film Mirosława Borka powinny obejrzeć polityczne elity

Dzisiejsza Ukraina to Austria i Czechosłowacja z końca lat 30. A retoryka Putina na temat Kijowa i Ukraińców niewiele różni się od hitlerowskiej narracji o Austrii i Niemcach sudeckich.

Publikacja: 08.09.2026 11:09

Kadr z filmu „1939 r. – list do Putina”, reż. Mirosław Bork

Kadr z filmu „1939 r. – list do Putina”, reż. Mirosław Bork

Foto: Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny

Bogusław Chrabota

Film „1939 r. – list do Putina” w reżyserii Mirosława Borka jest wyjątkowy, bo dotyka jednego z najważniejszych punktów światowej polityki i to w newralgicznym momencie. Reżyser prezentuje go w chwili, kiedy cały świat stoi wobec ryzyka odrodzenia się, choć w nowym wydaniu, zabójczej idei „koncertu mocarstw”.

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