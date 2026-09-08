Film „1939 r. – list do Putina” w reżyserii Mirosława Borka jest wyjątkowy, bo dotyka jednego z najważniejszych punktów światowej polityki i to w newralgicznym momencie. Reżyser prezentuje go w chwili, kiedy cały świat stoi wobec ryzyka odrodzenia się, choć w nowym wydaniu, zabójczej idei „koncertu mocarstw”.

Rok 1939 jak 2026. Brutalna „power politics” wciąż jest w grze