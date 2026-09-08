Komisja zakończyła prace związane z weryfikacją zebranych podpisów poparcia i rejestracją kandydatów.

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Finał weryfikacji podpisów. Kto znalazł się na oficjalnej liście?

Według informacji przekazanych przez szefa Miejskiej Komisji Wyborczej zarejestrowani kandydaci na prezydenta Krakowa to: Michał Drewnicki (PiS), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Sławomir Pietrzyk (SDPL).

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Kiedy odbędą się wybory prezydenta Krakowa?

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego (KO).