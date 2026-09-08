W momencie pisania tego artykułu w Kijowie liczono ofiary nocnego rosyjskiego uderzenia rakietowego. Informowano o dwóch zabitych, uszkodzonych domach mieszkalnych i jednej ze stołecznych uczelni. Minęła zaledwie doba, odkąd nowojorski przedsiębiorca Steve Witkoff i zięć Trumpa Jared Kushner opuścili Kijów, co dobrze obrazuje podejście Władimira Putina do wszelkiego rodzaju rozmów o pokoju. Najwyraźniej, zrzucając bomby na Kijów świeżo po spotkaniu z wysłannikami USA, postanowił zwrócić na siebie uwagę Donalda Trumpa. Łączy ich żądza sukcesu, na drodze do którego stoją Ukraina i wspierająca ją Europa.