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Rusłan Szoszyn: Putin chce układu z Trumpem i drugiego Monachium. Ale realnie ugrać może co innego

Nic nie wróży szybkiego zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin mają jednak jeden wspólny problem – czas, który nieubłaganie ucieka i wróży kłopoty.

Publikacja: 08.09.2026 21:15

Realnym zakończeniem wojny w Ukrainie jest tzw. scenariusz fiński

Realnym zakończeniem wojny w Ukrainie jest tzw. scenariusz fiński

Foto: PAP / EPA

Rusłan Szoszyn

W momencie pisania tego artykułu w Kijowie liczono ofiary nocnego rosyjskiego uderzenia rakietowego. Informowano o dwóch zabitych, uszkodzonych domach mieszkalnych i jednej ze stołecznych uczelni. Minęła zaledwie doba, odkąd nowojorski przedsiębiorca Steve Witkoff i zięć Trumpa Jared Kushner opuścili Kijów, co dobrze obrazuje podejście Władimira Putina do wszelkiego rodzaju rozmów o pokoju. Najwyraźniej, zrzucając bomby na Kijów świeżo po spotkaniu z wysłannikami USA, postanowił zwrócić na siebie uwagę Donalda Trumpa. Łączy ich żądza sukcesu, na drodze do którego stoją Ukraina i wspierająca ją Europa.

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