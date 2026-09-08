Podsumowując ostatnie negocjacje z USA, od których Kanada odstąpiła 21 sierpnia, Carney scharakteryzował amerykańskie działania jako dążenie do tego, by Kanadyjczycy „stali się od nich (od USA - PAP) jeszcze bardziej zależni”. Podkreślił, że już w zeszłym roku ostrzegał, że USA chcą przejąć Kanadę, i zarzucił im, że dążą do zmniejszenia ochrony języka francuskiego. Nawiązał przy tym do historii, przypominając, że Amerykanie próbowali już w przeszłości najechać Kanadę.

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- Decyzje o naszej przyszłości nie będą zapadały w Waszyngtonie – powiedział Carney w wystąpieniu zamieszczonym na YouTube.

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- Nie będę udawać, że będzie łatwo – dodał, zaznaczając, że skończył się okres 40 lat głębokiej integracji gospodarczej Kanady i USA.

Odniósł się też do rządowej polityki „Buy Canadian” (kupuj kanadyjskie), podkreślając znaczenie decyzji o zakupach podejmowanych przez rodziny. Carney przypomniał, że rząd przeznaczył w ostatnim czasie 7,5 mld dolarów kanadyjskich na wsparcie sektorów dotkniętych amerykańskimi cłami, a wcześniej wyasygnował na ten cel 25 mld dolarów.

- Nie wierzę w eskalację konfliktów, to nie jest konstruktywne – podkreślił Carney, ale dodał, że cła wprowadzone przez Kanadę służą ochronie pracowników, firm i społeczności. - Nie możemy wpuścić amerykańskich towarów bez ceł, gdy (USA) obciążają (cłami) eksport naszych firm – zaznaczył.

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Pod koniec wystąpienia Carney nawiązał do historii kanadyjskiej kolei, mówiąc o „nowym żelaznym kręgosłupie”, czyli o rozbudowie sieci elektrycznej, która „łączy nas wszystkich niezależnie od miejsca zamieszkania”. Podkreślił też znaczenie rozszerzenia eksportu kanadyjskich nośników energii, w tym budowy nowych rurociągów do przesyłu ropy naftowej, oraz rolę suwerenności cyfrowej związanej z rosnącym wykorzystaniem AI.

- Mamy wszystko, czego potrzebujemy, by zmienić kierunek i budować dobrobyt. Działanie zawsze łączy się z kosztami, ale koszt braku działań jest większy – dodał premier.

O godz. 6 we wtorek czasu polskiego weszły w życie kanadyjskie cła odwetowe, które dotyczą importu ponad 700 towarów z USA. To reakcja na wynoszące 50 proc. amerykańskie cła, które weszły w życie w sierpniu.