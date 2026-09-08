Jak co roku na trzy dni Karpacz staje się jednym z najważniejszych miejsc gospodarczej debaty w Polsce. Politycy, prezesi firm, naukowcy i eksperci będą rozmawiać o wyzwaniach dla kraju i Europy. Ważną częścią tych rozmów będą debaty organizowane przez „Rzeczpospolitą”. Oto jedna z nich.

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środa 9 września, godz. 12:30–13:20 | sala Gospodarka 6.11

Starzenie się społeczeństwa, perspektywa niższych emerytur i rosnąca odpowiedzialność gospodarstw domowych za własne bezpieczeństwo finansowe sprawiają, że decyzje o długoterminowym oszczędzaniu stają się coraz ważniejsze. Problem w tym, że Polacy wciąż często odkładają je na później.

Jednocześnie widać stopniową zmianę podejścia do dodatkowego zabezpieczenia przyszłości. Na koniec lipca 2026 r. w PPK uczestniczyło 4,43 mln osób, a wartość zgromadzonych aktywów zbliżyła się do 56 mld zł. Rośnie także rynek ubezpieczeń na życie – tylko w I kwartale 2026 r. Polacy przeznaczyli na nie 6,7 mld zł, o 13,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Dlaczego jednak świadomość potrzeby finansowego zabezpieczenia nie zawsze prowadzi do działania? Co nas powstrzymuje – brak wystarczających dochodów, niepewność, brak zaufania czy skłonność do odsuwania trudnych decyzji? Punktem wyjścia do rozmowy będą wyniki raportu „Rynek odłożonej decyzji”, analizującego psychologiczne i ekonomiczne mechanizmy stojące za tym zjawiskiem.

Uczestnicy debaty zastanowią się również, jak podzielić odpowiedzialność za finansową odporność Polaków między państwo, pracodawców, sektor finansowy i samych obywateli oraz jakie rozwiązania mogą skuteczniej zachęcać do myślenia o bezpieczeństwie w dłuższej perspektywie. Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni paneliści: Małgorzata Kot, członek zarządu Vienna Life TU na Życie S.A., Anna Gołębicka, Partner Human Answer Institute, Piotr Wrzesiński, wiceprezes, Polska Izba Ubezpieczeń i Michał Ziemiak, Rzecznik Finansowy.