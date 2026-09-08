Wręczający nagrodę rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata przypomniał, że w 2027 r. na inwestycje drogowe przeznaczonych zostanie rekordowe 103 mld zł.

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- Infrastruktura transportowa to również kolej. W tym roku spodziewamy się pół miliarda przywiezionych pasażerów. Nasz narodowy przewoźnik PKP Intercity w tym roku prawdopodobnie osiągnie 100 milionów przywiezionych pasażerów – mówił profesor.

Dodał, że takie przedsięwzięcia nie są możliwe bez „odpowiedniego procesu decyzyjnego”. - Za tym wszystkim stoją bardzo trudne decyzje. Po pierwsze trzeba te środki zdobyć, po drugie całą inwestycję przeprowadzić – stwierdził.

Rektor podkreślił, że minister infrastruktury został wyróżniony „za sukcesywne wdrażanie planów rozwojowych naszej infrastruktury, za wkład w rozwój gospodarki polskiej i za konsekwentną realizację działania od planu do realizacji”.

Klimczak, odbierając nagrodę zadedykował ją wszystkim, którzy każdego dnia pracują na sukces polskiej gospodarki. Wyraził szacunek wszystkim przedsiębiorcom i pracownikom, którzy oddali serce swoim firmom, swoim projektom. Podkreślił, że szacunek do pracy drugiego człowieka to w Polsce ogromna wartość.

- W Polsce sukces osiąga nie tylko ten, kto ciężko pracuje, ale ten, kto szanuje pracę drugiego człowieka, swojego kontrahenta, partnera biznesowego, całe otoczenie każdego pracownika. To jest polska recepta na sukces - ocenił szef MI.

Dodał, że tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie dobrze przygotowani ludzie m.in. projektanci, inżynierowie i robotnicy. - W tym niespokojnym świecie tylko spokój może nas uratować. A jak się buduje spokój? Poprzez infrastrukturę, która jest krwiobiegiem każdej gospodarki, poprzez deregulację, proste przepisy, szybkie pozwolenia na budowę - mówił.

Następnie podziękował branży budowlanej z sektora infrastruktury. - Bez was nie udałyby się te projekty - uznał, wymieniając osoby zaangażowane m.in. w kontrakt na nowe Airbusy dla LOT-u, budowę tunelu drogowego pod Odrą koło Szczecina, zamówienie ekspresowych pociągów piętrowych czy budowę stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Przywołał też kontrakty dotyczące mniejszych miejscowości, jak przywrócenie połączeń do Łomży czy Ciechocinka.

Szef MI podziękował też wszystkim, dbającym o bezpieczeństwo na polskich drogach. - To niesłychanie ważne. Zmieniliśmy wiele przepisów, ale także daliśmy szansę młodym kierowcom, 17-latkom. Dbamy o to, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego czuł się na polskich drogach bezpiecznie. Ich jest coraz więcej i chcemy, żeby były najlepsze w Europie, tak samo jak najlepsza kolej - zadeklarował.

- Przyszedłem do Ministerstwa Infrastruktury z myślą o tym, aby odrodziła się polska kolej, żeby nastąpił renesans polskiej kolei. Dziękuję każdemu, kto mi w tym wszystkim pomaga - zakończył Dariusz Klimczak.

Nagrodę gospodarczą SGH otrzymał we wtorek prezes Fakro Ryszard Florek. Rektor SGH Piotr Wachowiak w laudacji zaznaczył, że Florek rozwinął mały biznes do firmy globalnej, dba o polską gospodarkę, a jego produkt dynamicznie się rozwija i jest znany na całym świecie. Wachowiak wyraził przekonanie, że Florek przyczynił się do obecności Polski w G20.

Sam prezes Fakro zaznaczył, że przyjemnie jest dostawać nagrody, ale przyjemniej by mu było dostać pozwolenie na budowę kolejnego zakładu w Nowym Sączu. Cieszyłby się też, gdyby otrzymał pozwolenie na realizację projektu turystycznego Siedem Dolin. Florek wyraził m.in. wolę, aby Polska miała taki system ochrony konkurencji jaki ma Austria. W przemówieniu zgłosił szereg kolejnych postulatów regulacyjnych. - Panowie politycy, pozwólcie Polakom rozwijać ten kraj - zaznaczył.

Laureatem nagrody dla firmy Europy Środkowej i Wschodniej została czeska grupa Agrofert, założony przez obecnego premiera Czech Andreja Babisza. Nagrodę dla firmy rodzinnej otrzymał Dom Development. Wyróżnienie przyznane przez przewodniczącego rady programowej Forum Ekonomicznego dostał astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego przyznano założycielowi i prezesowi Modivo Platform (wcześniej Grupa CCC) Dariuszowi Miłkowi.

W ub. roku człowiekiem roku Forum Ekonomicznego został Krzysztof Gawkowski (wicepremier, minister cyfryzacji).

W poprzednich latach tym wyróżnieniem byli nagradzani: Mark Brzezinski (jako ambasador USA w Polsce), Wołodymyr Zełenski (jako prezydent Ukrainy), Janez Jansa (jako premier Słowenii), Daniel Obajtek (jako prezes Orlenu), Mateusz Morawiecki (jako premier), Saulius Skvernelis (jako premier Litwy), Beata Szydło (jako premier), Viktor Orban (jako premier Węgier) czy Jarosław Kaczyński. (PAP)

mtb/ pdo/ mick/