Z tego artykułu dowiesz się: Jakie jest hasło tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Dlaczego organizatorzy XXXV Forum Ekonomicznego wybrali takie hasło.

O czym będą dyskutować uczestnicy tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Jakie wydarzenia czekają na gości tegorocznego Forum i ilu ich zjedzie do Karpacza.

We wtorek w południe ruszy XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu. – Obrady tradycyjnie otworzy prezentacja raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego, cyklicznej publikacji, która od 2018 r. kompleksowo podsumowuje najważniejsze procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w Polsce oraz w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej – mówi „Rzeczpospolitej” tuż przed startem spotkania Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

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– Drugim wielkim opracowaniem, które przedstawimy w tym roku, jest raport o bezpieczeństwie łańcucha dostaw w polskim przemyśle obronnym przygotowany wspólnie przez sześć najlepszych polskich uczelni, których praca koordynowana była przez Fundację Forum Ekonomicznego – dodaje.

Przywrócić efektywność Europie

Tegoroczne Forum odbywa się pod hasłem „Architektura nowego porządku – stabilność w czasach zmian”. – Dzisiaj każdy widzi już, że szybka globalizacja, która towarzyszyła nam w latach 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku, za sprawą pandemii, zmian geopolitycznych, wojny w Ukrainie, dobiegła końca. Dziś już wiemy, że przemysł musi wrócić do Europy, bo z jednej strony to są miejsca pracy, ale z drugiej, a może nawet przede wszystkim, bezpieczeństwo – podkreśla szef Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Jego zdaniem Europa do tej pory przyglądała się nieco z boku wielkiej rewolucji technologicznej, która ma miejsce w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. To musi zmienić. – Europa musi wziąć udział w tej rewolucji. Chodzi przy tym o to, by tym zmianom towarzyszyło poczucie stabilności. By były jak najmniej społecznie dokuczliwe, ale równocześnie, żeby przywróciły Europie efektywność – tłumaczy Zygmunt Berdychowski.

Przekonuje, że szalenie ważne jest przy tym stworzenie warunków do tego, by sektor prywatny znów stał się rzeczywistym partnerem dla państwa w rozwiązaniu problemów gospodarczych. Podkreśla, że każda z prywatnych firm, które biorą udział w tegorocznym Forum – od największych, przez firmy rodzinne, po średnie czy mniejsze – jest przekonana, że sukces zawdzięcza własnej pracy, własnemu wysiłkowi. I każda z nich liczy na to, że zostanie w związku z tym przez państwo potraktowana jako najlepszy, najszybszy sposób na to, by modernizować kraj i gospodarkę oraz zapewnić szybki wzrost PKB. – To dzięki nim Polska odniosła oszałamiający sukces po 1989 r. i dlatego musimy ponownie przekazać Europie, że innej drogi do rozwoju nie ma – uważa szef Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Jak budować odporność gospodarki

Organizatorzy tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu przygotowali wyraźnie większą liczbę wydarzeń merytorycznych niż w ubiegłym roku. Przewidziano ponad 500 debat, a program Forum podzielony jest na osiem obszarów tematycznych: AI Forum, Forum Cyfryzacji, Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Gospodarka, Polityka Międzynarodowa i Bezpieczeństwo, Społeczeństwo, a także Zrównoważony Rozwój.

Uczestnicy tegorocznego spotkania będą rozmawiali m.in. o różnych aspektach bezpieczeństwa, geopolityce, mechanizmach pobudzania rozwoju gospodarczego, deregulacji, także w ramach UE, cenach energii, wyzwaniach związanych z demografią i starzeniem się społeczeństwa, konsekwencjach niekorzystnych zmian klimatycznych, nowych technologiach i ich zastosowaniu, a także o Polsce lokalnej, samorządowej i jej problemach.

Punktem wyjścia do wielu dyskusji będzie doroczny raport Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego. Nad raportem pracowało ponad 50 naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych instytucji, którzy w dziesięciu rozdziałach przedstawili kompleksową analizę najważniejszych wyzwań i trendów wpływających na rozwój Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

– Publikacja łączy perspektywę ekonomiczną, technologiczną, społeczną i geopolityczną, pokazując, w jaki sposób budować odporność i konkurencyjność gospodarki w warunkach dynamicznych zmian – wskazują autorzy raportu. I dodają, że raport nie tylko diagnozuje kluczowe problemy, ale także przedstawia scenariusze rozwoju i rekomendacje dla administracji publicznej, biznesu oraz instytucji, które są odpowiedzialne za kształtowanie polityk gospodarczych. W czasie Forum tradycyjnie przyznane zostaną nagrody: Człowieka Roku, Firmy Roku, Organizacji Pozarządowej Roku.

– Forum jest jednym z największych i najważniejszych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym od ponad trzydziestu lat spotykają się osoby o decydującym wpływie na losy Polski, Europy i świata – przekonują jego organizatorzy. Jak co roku wśród uczestników Forum Ekonomicznego będą ludzie biznesu, nauki, przedstawiciele władz lokalnych i rządu, tradycyjnie nie zabraknie też gości zza granicy.

Organizatorzy Forum spodziewają się w tym roku rekordowej liczby uczestników – do Karpacza ma przyjechać ponad 6 tys. gości. – Mamy większe Forum niż przed rokiem. Tradycyjnie już mamy więcej gości. Bardzo zależy mi jednak na tym, żeby to nie ta liczba, a przesłanie, jakość tego, o czym się rozmawia i w jaki sposób się rozmawia, decydowały o miejscu i sile Forum Ekonomicznego – mówi nam Zygmunt Berdychowski.