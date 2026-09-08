Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski wskazał, że po zakończeniu wszystkich dostaw w parku taborowym spółki znajdzie się 110 lokomotyw tej serii.

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Według informacji narodowego przewoźnika wartość 32 dodatkowych lokomotyw wyniesie 775,3 mln zł netto, czyli 953,65 mln zł brutto. Kwota ta może się zmienić w wyniku ewentualnej waloryzacji cen dostaw. Podobnie jak w przypadku zamówienia podstawowego, opcja obejmuje zarówno dostawę lokomotyw, jak i ich późniejsze utrzymanie.

Jak zaznaczył podczas briefingu w Karpaczu minister infrastruktury Dariusz Klimczak, nowy tabor jest niezbędny dla dalszego rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich.

– Kiedy patrzę na portfel zamówień PKP Intercity od 2025 do 2030 r. i widzę 28 mld zł na inwestycje, to wiem, że w polskiej kolei jest siła. Kiedy widzę przyrost liczby pasażerów między 2023 r. a tym rokiem, to jest to 45 proc. Od 2023 r. do lata tego roku dołożyliśmy do rozkładu jazdy 129 połączeń na dobę – powiedział szef Ministerstwa Infrastruktury.

PKP Intercity zamawia 32 dodatkowe Griffiny EU200

We wtorek Newag poinformował, że tego dnia otrzymał od PKP Intercity oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji przewidzianego w umowie z 2024 r. Przedmiotem opcji jest rozszerzenie zamówienia o dostawę 32 dodatkowych lokomotyw elektrycznych wraz z usługą ich utrzymania.

Zgodnie z informacją Newagu szacunkowa wartość opcji wynosi 945,6 mln zł netto wraz z usługami utrzymania. W wyniku skorzystania z prawa opcji szacunkowa wartość całej umowy wzrośnie do 2,807 mld zł netto.

Według Newagu na wartość całej umowy składa się 2,252 mld zł netto wynagrodzenia z tytułu dostawy lokomotyw i świadczeń dodatkowych, płatnego proporcjonalnie po dostawie każdej lokomotywy, oraz pozostała część stanowiąca szacunkowe wynagrodzenie za usługi utrzymania, wypłacane w okresie obsługi proporcjonalnie do przebiegu lokomotyw.

Zgodnie z informacją PKP Intercity po otrzymaniu zawiadomienia Newag ma 14 dni roboczych na przekazanie szczegółowego harmonogramu dostaw dodatkowych pojazdów. Producent zasygnalizował, że dostawy w ramach umowy, w tym wynikające z prawa opcji, będą realizowane w latach 2028-2029, zgodnie z harmonogramem.

PKP Intercity zadeklarowało we wtorek, że dostawy w ramach bazowej umowy na 63 lokomotywy przebiegają terminowo. Do wtorku spółka odebrała 12 jednostek, a do końca br. ma ich być 20. Całość zamówienia podstawowego ma zostać zrealizowana do końca I kwartału 2028 r.

PKP Intercity informuje, że dodatkowe lokomotywy będą identyczne pod względem technicznym z pojazdami z zamówienia podstawowego. Griffin EU200 to wielosystemowe lokomotywy elektryczne rozwijające prędkość maksymalną do 200 km/h.

Griffiny EU200 pojadą do Berlina, Wiednia i Pragi

Prezes PKP SA Alan Beroud zwrócił uwagę na korzyści wynikające z możliwości pracy lokomotyw w trzech systemach zasilania. Są to: 3 kV DC, stosowany m.in. w Polsce, 15 kV AC, wykorzystywany m.in. w Niemczech i Austrii, oraz 25 kV AC, używany m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

Beroud zaznaczył, że dzięki wielosystemowości pojazdy będą mogły być eksploatowane na europejskiej infrastrukturze kolejowej po uzyskaniu wymaganych homologacji krajowych. W Polsce Griffiny EU200 mają kursować na najpopularniejszych trasach, m.in. między Warszawą a Gdynią, Poznaniem, Wrocławiem, Katowicami i Krakowem.

Po dopuszczeniu do eksploatacji w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, Austrii i na Węgrzech Griffiny EU200 będą mogły obsługiwać połączenia m.in. do Pragi, Budapesztu, Wiednia i Berlina.

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Prezes Newagu Zbigniew Konieczek poinformował, że spółka zakończyła badania homologacyjne i złożyła wnioski o wydanie rozszerzeń zezwoleń dla Griffinów EU200 w Czechach i na Słowacji. Homologacja dla Niemiec i Austrii jest w toku; trwają m.in. badania dotyczące drgań skrętnych. Newag planuje dostarczenie kompletu certyfikatów w 2027 r.

Konieczek dodał podczas wtorkowego briefingu, że Griffin jest konstrukcją rozwijaną przez lata przez polskich inżynierów, która przeszła wszystkie niezbędne testy i badania. Ma to zapewniać przewoźnikowi, takiemu jak PKP Intercity, niezawodność i gotowość taboru do codziennej eksploatacji.

– Zdecydowaliśmy się poszerzyć opcję, zainwestować prawie 1 mld zł, aby kupić 32 nowe lokomotywy, bo one po prostu się sprawdzają – potwierdził w Karpaczu szef Ministerstwa Infrastruktury.

Narodowy przewoźnik deklaruje, że pojazdy charakteryzują się niskim współczynnikiem awaryjności oraz niewielką liczbą usterek i defektów w porównaniu z dotychczas eksploatowanym taborem.

PKP Intercity będzie mieć 206 nowoczesnych lokomotyw Griffin

Prezes Janusz Malinowski zaznaczył natomiast, że zgodnie z przyjętą strategią starsze pojazdy będą stopniowo wycofywane z parku taborowego wraz z dostawami nowych jednostek. Po zakończeniu wszystkich dostaw spółka ma dysponować 110 lokomotywami serii EU200. Będzie to największa jednolita flota lokomotyw wielosystemowych w historii polskiego kolejnictwa.

Ponadto PKP Intercity ma już 96 lokomotyw Griffin EU160.

– Docelowo spółka będzie więc miała 206 nowoczesnych lokomotyw, które – jak widzimy po bieżącej eksploatacji – cechują się bardzo dużą niezawodnością – stwierdził Malinowski.

Spółka PKP Intercity została powołana 1 września 2001 r. Jest największym międzyregionalnym operatorem kolejowym w Polsce, zapewniającym połączenia między dużymi miastami i popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwiającym podróżowanie po Europie.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, natomiast Express Intercity (EIC) oraz obsługiwane składami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) to połączenia ekspresowe.