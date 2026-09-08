„The Independent” naliczył 30 linii lotniczych obsługujących regularne loty z wykorzystaniem rosyjskiej przestrzeni powietrznej, z czym wiążą się opłaty royalty zasilające wojenny budżet Kremla. Oto zestawienie:
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Przypominamy, że linie lotnicze przelatujące nad terytorium Rosji otrzymały ostrzeżenie od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że przestrzeń powietrzna nad tym terytorium jest „całkowicie niebezpieczna”.
Minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha ogłosił, że Ukraina oficjalnie poinformowała Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego o zagrożeniach dla lotnictwa cywilnego w rosyjskiej przestrzeni powietrznej, aby zapobiec nieprzewidzianym incydentom.
Ukraina chce zwiększyć liczbę dronów w pobliżu rosyjskich lotnisk, aby wymusić ich zamknięcie. Kijów stara się w ten sposób uderzyć w rosyjską gospodarkę i zwiększyć presję na Moskwę, aby zmusić ją do zaprzestania działań wojennych.
Ta strategia już działa. W nocy 2 września tureckie linie lotnicze odwołały co najmniej kilka lotów do i z Moskwy z powodu zagrożeń bezpieczeństwa w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Pasażerowie z biletami na loty do Antalyi, Stambułu, Izmiru, Bodrum i Dalamanu nie mogli polecieć z Moskwy do tureckich miast.
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