Takie oświadczenie złożył Siergiej Aleksandrowski, prezes Aerofłotu, narodowego przewoźnika Rosji. Menedżer stwierdził, że instalacja silników zastępujących importowane jest możliwa „tylko przy pewnych rządowych środkach wsparcia”. „Jeśli nie będzie subsydiów na wymianę silników, nastąpi stopniowe wycofywanie floty wszystkich firm eksploatujących SSJ-100” – ostrzegł Aleksandrowski w wywiadzie dla „Kommiersanta”.

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Safran zakończył biznes z Rosją

Rosyjskie linie lotnicze eksploatują obecnie około 160 takich samolotów, z czego 78 znajduje się we flocie linii Rossiya Airlines (objętej sankcjami, należącej do grupy Aerofłot). Producent samolotów Suchoj Super Jet (SSJ-100) – Zjednoczona Korporacja Lotnicza (OAK), już wcześniej przewidywał wycofanie z eksploatacji niemal całej floty samolotów SSJ-100 do 2030 r. z powodu wygasającego okresu eksploatacji silników.

Wycofywane samoloty będą musiały zostać zastąpione „poprzez redystrybucję godzin lotu na resztę floty”, a także poprzez wykorzystanie nowych samolotów MC-21. A tych na razie Rosja wyprodukowała tylko jeden egzemplarz.

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Kwestia źródeł finansowania i ekonomicznej opłacalności modernizacji silników SSJ-100 pojawiła się w branży lotniczej, kiedy Rosja najechała Ukrainę w 2022 r. Wtedy francuska firma Safran, odpowiedzialna za serwisowanie i produkcję kluczowych podzespołów do silnika SaM-146, zakończyła współpracę ze stroną rosyjską.

Rosyjskie silniki PD-8 wymagają modernizacji samolotów

Źródła „Kommiersanta” podały, że koszt wymiany silników SaM-146 na rosyjskie PD-8 szacowano na 2,1-2,3 mld rubli (100 mln zł) na jeden samolot. Wobec ogromnego deficytu budżetowego Rosji i stale rosnących kosztów wojny Putina, mało prawdopodobna jest pomoc Kremla w sfinansowaniu wymiany.

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Do tego niektóre źródła „Kommiersanta” uznały podaną przez OAK kwotę za niedoszacowaną, ponieważ koszt jednego PD-8 przekroczył już dwa lata temu 1 mld rubli i od tego czasu wciąż rośnie. Jednocześnie niektóre źródła podkreślały, że silnik stanieje z czasem dzięki produkcji seryjnej.

Pozostaje jednak pytanie, czy OAK będzie w stanie wyprodukować wystarczającą liczbę silników PD-8. Już w 2023 r. producent samolotu SSJ-100 zauważył, że modernizacja silników będzie wymagała wsparcia rządowego, ponieważ proces ten, oprócz wymiany silnika, obejmuje również poważną modernizację całego samolotu – wymianę gondoli silnikowych, modyfikację pylonów i skrzyń skrzydeł, pokładowego systemu okablowania oraz pomocniczych układów napędowych.