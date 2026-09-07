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Uliczny grajek przy stawie w parku Retiro w Madrycie. W Hiszpanii wzrost produktywności zastąpiono wzrostem liczby mieszkańców – a przez to i PKB.
Duża część zachodnich mediów wskazuje Hiszpanię jako najszybciej rosnącą gospodarkę UE. Błędne pozycjonowanie lidera wzrostu ma znaczenie nie tylko dla marki i atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Czempion rozwoju naturalnie staje się punktem odniesienia dla analiz i rekomendacji polityk przemysłowych. Najnowszym przykładem jest Rhine Group powołana przez Maria Draghiego pod przewodnictwem hiszpańskiego ekonomisty. Podobnie do raportu Draghiego sprzed dwóch lat grupa ta całkowicie pomija Polskę. Polska i Hiszpania wybrały natomiast dwa bardzo odmienne modele rozwoju.
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