Duża część zachodnich mediów wskazuje Hiszpanię jako najszybciej rosnącą gospodarkę UE. Błędne pozycjonowanie lidera wzrostu ma znaczenie nie tylko dla marki i atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Czempion rozwoju naturalnie staje się punktem odniesienia dla analiz i rekomendacji polityk przemysłowych. Najnowszym przykładem jest Rhine Group powołana przez Maria Draghiego pod przewodnictwem hiszpańskiego ekonomisty. Podobnie do raportu Draghiego sprzed dwóch lat grupa ta całkowicie pomija Polskę. Polska i Hiszpania wybrały natomiast dwa bardzo odmienne modele rozwoju.