Marek Aureliusz w jednej z bardziej znanych części swych „Rozmyślań” przestrzegał przed „ludźmi natrętnymi, niewdzięcznymi, zuchwałymi, podstępnymi, złośliwymi” i problemami, które powodują. Przekonywał, że wspomniane wady powstają z powodu braku rozeznania zła i dobra i zachęcał do unikania sytuacji prowadzących do kłótni, nienawiści. Ułatwia to koncentrację na realizacji swoich naturalnych, ludzkich zadań. Łatwo powiedzieć… Choć oczywiście rada pozostaje niezmiennie aktualna. Teoretycznie wydawać by się mogło, że powinni ją praktykować szczególnie ludzie nauki. Czy tak jest w praktyce? Niekoniecznie. Często wręcz sami z siebie, wychodząc z dobrych i szlachetnych intencji poszukują okazji do kolejnych i kolejnych sporów z ludźmi „natrętnymi, niewdzięcznymi, zuchwałymi, podstępnymi i złośliwymi”. Proces ten pokazują bardzo dobrze dwie świeżo opublikowane książki, poświęcone życiorysom znanych, wybitnych krakowskich uczonych: biografia Karola Estreichera młodszego oraz wywiad-rzeka z Tadeuszem Popielą.