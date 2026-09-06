Dowództwo Operacyjne poinformowało o sprawie w niedzielę w mediach społecznościowych. „Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, prowadzi czynności sprawdzające” – głosi komunikat.

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Przestrzeń powietrzna Polski mogła zostać naruszona. Wojsko sprawdza sygnały

W tekście czytamy, że w ramach weryfikacji zapisów systemów radiolokacyjnych w rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Dowództwo zaznaczyło, że prowadzone działania mają na celu potwierdzenie charakteru zarejestrowanego obiektu oraz wykluczenie m.in. możliwości, że zarejestrowany sygnał był efektem zjawisk lub anomalii meteorologicznych.

„Informujemy jednocześnie, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy” – podkreślono w komunikacie.

Dowództwo Operacyjne zapewniło także, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Dalsze informacje mają zostać podane do publicznej wiadomości po zakończeniu weryfikacji i potwierdzeniu wszystkich szczegółów zdarzenia.

Tekst jest aktualizowany