Rektor AWL gen. br. dr Marek Tomaszycki podczas inauguracji roku akademickiego 2024/2025 w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Generał broni w stanie spoczynku dr Marek Tomaszycki złożył rezygnację z funkcji rektora-komendanta Akademii Wojsk Lądowych (AWL) we Wrocławiu. Informację tę w odpowiedzi na pytania Onetu potwierdził rzecznik prasowy uczelni chor. Łukasz Zając. Z przekazanych oświadczeń wynika, że generał przestanie pełnić swoją funkcję z dniem 30 września 2026 r.. Według ustaleń Onetu decyzja ta jest bezpośrednią konsekwencją publikacji portalu dotyczących incydentu alkoholowego z udziałem jednego z dziekanów oraz zarzutów o nepotyzm.
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Jak twierdzi Onet, pierwszym z opisywanych problemów był incydent z udziałem byłego dziekana Wydziału Zarządzania i Przywództwa płk. rez. dr. hab. Marcina Liberackiego. Dziennikarze portalu ustalili, że podczas cypryjskiego kongresu naukowego w czerwcu wojskowy miał zostać zatrzymany przez policję pod wpływem alkoholu i zachowywać się agresywnie wobec funkcjonariuszy.
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Informatorzy Onetu przekonują, że wiedza o problemach dziekana była powszechna, a rektor miał być o nich informowany. Władze AWL odpierały te zarzuty, twierdząc, że rektor nie dysponował oficjalnymi doniesieniami. Po publikacjach Onetu uczelnia odwołała pułkownika z funkcji, wszczynając procedurę zwolnienia.
Kolejne ustalenia Onetu dotyczyły zjawiska nepotyzmu. Dziennikarze portalu podają, że w uczelni dochodziło do zatrudniania krewnych kadry kierowniczej. Wśród opisanych przypadków Onet wymienia m.in. żonę rektora powołaną do władz Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy AWL oraz żonę dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk. dr. hab. Wojciecha Horynia. Uczelnia potwierdziła portalowi, że płk Horyń został usunięty z funkcji dziekana.
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Onet zwraca również uwagę na zagraniczne wyjazdy z programu Erasmus. Z relacji informatorów wynika, że bliscy kierownictwa mieli regularnie wyjeżdżać razem w te same miejsca, co na uczelni ironicznie określano mianem "AWL Travel". Przedstawiciele AWL tłumaczyli Onetowi, że procedury programu nie zakazują równoległych wyjazdów małżonków.
Onet podkreśla przy tym bogaty dorobek wojskowy gen. Tomaszyckiego. Przed objęciem funkcji rektora w 2024 r. dowodził m.in. polskim kontyngentem w Afganistanie oraz był Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W 2015 r. wyznaczono go na kandydata na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych na czas wojny.
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