W sondażu zapytano Polaków, czy Polska powinna przekazać Ukrainie pociski do systemów Patriot. Wynik pokazuje wyraźną przewagę przeciwników takiego rozwiązania.

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Za przekazaniem pocisków opowiedziało się łącznie 21,6 proc. badanych. Zdecydowane poparcie dla takiej decyzji wyraziło 7,2 proc. respondentów, a 14,4 proc. odpowiedziało „raczej tak”.

Znacznie większa grupa ankietowanych była przeciwnego zdania. Łącznie 64,4 proc. Polaków nie popiera przekazania Ukrainie pocisków Patriot. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 17,6 proc. badanych, natomiast 46,8 proc. zdecydowanie sprzeciwiło się takiej decyzji. 14 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

Przekazanie Patriotów Ukrainie. Wyraźny podział między wyborcami

Stosunek do przekazania Ukrainie pocisków Patriot mocno różni się w zależności od preferencji politycznych badanych.

Wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych – Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz Razem – przeciwko przekazaniu pocisków opowiada się aż 82 proc. respondentów. Poparcie dla takiego rozwiązania deklaruje w tej grupie 10 proc.

Odwrotnie wygląda sytuacja wśród wyborców partii tworzących obóz rządzący. W tej grupie 49 proc. badanych popiera przekazanie pocisków Ukrainie, podczas gdy 35 proc. jest temu przeciwnych.

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS dla Radia ZET w dniach 21–22 lipca 2026 roku metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

Polacy nadal popierają pomoc wojskową dla Ukrainy

Wyniki dotyczące Patriotów warto zestawić z szerszym stosunkiem Polaków do wojskowego wsparcia Ukrainy. W badaniu IBRiS przeprowadzonym w lipcu dla „Rzeczpospolitej” 52,2 proc. respondentów opowiedziało się za kontynuowaniem militarnej pomocy dla Ukrainy, a 45,2 proc. było przeciwnego zdania.