Podczas rozmowy z dziennikarzami Władimir Putin stwierdził, że Moskwa pozostaje otwarta na negocjacje. – Chcemy zakończyć wojnę i osiągnąć trwały oraz pełny pokój na całej Ukrainie i w Europie; jesteśmy gotowi zaangażować się w ten proces negocjacyjny z każdym, kto wyrazi taką wolę – powiedział, komentując rozpoczętą w 2022 roku przez Moskwę inwazję na Ukrainę.

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Władimir Putin o wojnie na Ukrainie

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że wtorkowe komentarze są najbardziej szczegółową wypowiedzią Putina na temat wojny na Ukrainie od tygodni. Rosyjski przywódca przyznał, że ukraińskie ataki na terytorium Rosji spowodowały realne szkody oraz wskazał, że szczególnym wyzwaniem są drony. Zaznaczył jednak, że – jego zdaniem – Rosja posuwa się naprzód na polu bitwy, a on „nie ma wątpliwości, że wróg się załamie”.

Władimir Putin mówił, że Rosja kontynuuje natarcie w kierunku Słowiańska i Kramatorska w obwodzie donieckim. Deklarował też, że wojska rosyjskie przygotowują się do przeprowadzenia zmasowanych uderzeń na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Putin skomentował też pogłoski o rzekomych planach Rosji dotyczących nowej fali mobilizacji, nazywając je „kompletnymi bzdurami” i elementem „ataku informacyjnego” na Rosję.

Utworzona w 2001 r. SzOW zrzesza 10 państw członkowskich: Indie, Chiny, Pakistan, Rosję, Iran, Uzbekistan, Kazachstan, Tadżykistan, Białoruś i Kirgistan. Dwa państwa mają status obserwatora (Afganistan i Mongolia), a 14 – partnerów.