Goście Forum będą mogli uczestniczyć w ponad 500 wydarzeniach: sesjach, panelach dyskusyjnych, debatach, rozmowach i spotkaniach autorskich. Od kilku lat coraz większą rolę podczas konferencji odgrywa tematyka firm rodzinnych

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Właściciele firm rodzinnych coraz częściej stają przed pytaniem, jak nie uzależniać całego majątku od jednego biznesu operacyjnego i jednocześnie zachować kontrolę nad jego dalszym rozwojem. W praktyce oznacza to poszukiwanie różnych sposobów alokacji kapitału: od reinwestycji w rozwój firmy, przez nieruchomości, rynek kapitałowy i private equity, po metale szlachetne czy rozwiązania typu family office. Kluczowe staje się nie tylko pomnażanie majątku, ale przede wszystkim jego ochrona, dywersyfikacja ryzyka i zachowanie płynności. Coraz większego znaczenia nabiera również profesjonalne zarządzanie aktywami oraz budowanie długoterminowej strategii inwestycyjnej, która uwzględnia zmienność rynków i potrzeby rodziny. Odpowiednio zaplanowana dywersyfikacja może zwiększyć odporność majątku na kryzysy oraz ułatwić jego skuteczne przekazanie kolejnym pokoleniom.

Moderatorem debaty będzie Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a udział w dyskusji zapowiedzieli: Jędrzej Jachira, wspólnik, adwokat, konsul honorowy Republiki Chile, Kancelaria Prawna Sobota Jachira; Paweł Mazurek, członek zarządu, Mennica Mazovia; Dariusz Chornicki, prezes zarządu EPAKA.PL; Tomasz Piec, Managing Investment Partner MS Galleon oraz Michał Ząbczyński, CEO Michael Strom Dom Maklerski.

Partnerem panelu jest Family Business Network.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 8-10 września 2026 r.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl