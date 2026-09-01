Forum Ochrony Zdrowia to jedna z najważniejszych ścieżek, w której już od 17 lat uczestniczy ponad 700 ekspertów liderów opinii, ekspertów systemu ochrony zdrowia, przedstawicieli administracji rządowej, samorządów, instytucji międzynarodowych, a także świata nauki, biznesu i organizacji pacjenckich. To wyjątkowe wydarzenie łączy różnorodne perspektywy: od lekarzy i menedżerów placówek medycznych, po przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, innowatorów technologicznych i decydentów politycznych. Forum Ochrony Zdrowia to nie tylko panelowe dyskusje i wystąpienia – to także platforma realnego wpływu na kierunki reform, miejsce, w którym ścierają się poglądy, ale i rodzą konkretne rekomendacje, strategie i dobre praktyki.

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Rosnące koszty świadczeń, starzejące się społeczeństwo, niedobory kadrowe i coraz większe oczekiwania pacjentów powodują narastającą presję na system ochrony zdrowia. Wydatki publiczne rosną szybciej niż możliwości finansowe państwa, a kolejne obszary wymagają pilnych inwestycji. Uczestnicy panelu „Czy stać nas jeszcze na obecny model ochrony zdrowia?” będą starali się odpowiedzieć na pytanie, czy obecny model organizacji i finansowania systemu pozostaje wydolny w perspektywie najbliższych lat.

Moderatorem dyskusji będzie redaktor Dominika Pietrzyk z „Rzeczpospolitej”, a udział w niej zapowiedzieli: Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia, Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Rafał Holanowski, prezes zarządu Supra Brokers SA, Piotr Czauderna, przewodniczący Rady Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, Kancelaria Prezydenta RP, Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, oraz Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie rejestracja będzie otwarta tylko do 2 września.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 8-10 września 2026 r.

Więcej informacji na: www.forum-ekonomiczne.pl