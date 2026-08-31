Meloni, która objęła władzę w październiku 2022 r., z czasem złagodziła część swoich populistycznych postulatów i postawiła na bardziej pragmatyczną politykę. W piątek, 4 września, zamierza uczcić rekord podczas wiecu, przedstawiając trwałość swojej koalicji jako jedno z najważniejszych osiągnięć rządu.

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Jak podkreśla Agencja Reutera, Włochy miały 68 rządów w ciągu 80 lat. Tym bardziej obecna stabilność wyróżnia się na tle wcześniejszych dekad, a także sytuacji w innych europejskich państwach. Od jesieni 2022 r. Francja miała pięciu premierów, a Wielka Brytania czterech.

Sondaże pokazują jednak, że wybory parlamentarne w 2027 r. mogą przynieść znacznie bardziej rozdrobniony parlament.

– Istnieje realne ryzyko, że następnym razem powrócimy do najgorszego z możliwych wariantów rozbitego parlamentu – powiedział Roberto D’Alimonte, profesor politologii na Uniwersytecie Luiss w Rzymie.

Choć Meloni pobije rekord Berlusconiego dotyczący długości nieprzerwanych rządów jednego gabinetu, były premier nadal pozostanie najdłużej urzędującym szefem włoskiego rządu. W latach 1994–2011 kierował czterema gabinetami łącznie przez około dziewięć lat.

Giorgia Meloni stawia na stabilność i finanse publiczne

Politycy koalicji Meloni podkreślają korzyści płynące z niemal czterech lat nieprzerwanych rządów.

Wiceminister spraw zagranicznych Edmondo Cirielli z partii Bracia Włosi wskazuje m.in. na utrzymanie pod kontrolą deficytu i długu oraz wzrost zatrudnienia o 1,2 mln osób. Bezrobocie spadło poniżej 6 proc.

– Rekordowe dane dotyczące zatrudnienia i bezrobocia są niepodważalne – powiedział Reutersowi.

Za jedno z najważniejszych osiągnięć Meloni analitycy uznają odzyskanie zaufania inwestorów do włoskich finansów publicznych, od lat obciążonych ogromnym długiem.

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Lorenzo Codogno, były główny ekonomista włoskiego Ministerstwa Skarbu, a obecnie szef LC Macro Advisors, ocenia, że rząd przekonał inwestorów do swojej dyscypliny budżetowej i ograniczył kosztowne programy poprzedników, przede wszystkim program termomodernizacji budynków „Superbonus”.

– Jeśli chodzi o odpowiedzialność fiskalną, uważam, że rząd wykonał przyzwoitą pracę. Jeśli chodzi o promowanie wzrostu gospodarczego i reformowanie gospodarki, niewiele zrobiono – powiedział.

Zdaniem krytyków niewiele zmieniło się natomiast w administracji publicznej, służbie zdrowia i edukacji. Nie udało się też przeprowadzić planowanych reform instytucjonalnych, w tym zwiększyć uprawnień premiera.

– Jednym z powodów, dla których Meloni udało się utrzymać u władzy przez cztery lata, jest to, że nie próbowała wiele zmienić ani zdenerwować wyborców – powiedział Lorenzo Pregliasco, szef sondażowni YouTrend.

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Rząd koncentrował się za to na bezpieczeństwie oraz ograniczaniu nielegalnej imigracji, które były jednym z głównych haseł wyborczych Meloni. Liczba migrantów przybywających nielegalnie do Włoch spadła ze 157 651 w 2023 r. do 66 316 w ubiegłym roku.

– Giorgia Meloni dokonała zmiany paradygmatu w zarządzaniu nielegalną imigracją – powiedział Agencji Reutera Francesco Filini, odpowiedzialny za program polityczny Braci Włoch. Dodał, że podobną politykę chce obecnie prowadzić wiele innych państw europejskich.

Spór z Donaldem Trumpem i nowy rywal na włoskiej prawicy

Pozycję Meloni na arenie międzynarodowej osłabiło pogorszenie relacji z Donaldem Trumpem. W kwietniu prezydent USA oskarżył włoską premier o brak odwagi i zawiedzenie Stanów Zjednoczonych podczas wojny z Iranem.

Spór przekreślił wcześniejsze spekulacje, że Meloni mogłaby pełnić rolę pośrednika między Europą a administracją Trumpa.

Problemy pojawiły się również na krajowym podwórku. Kilka tygodni wcześniej Włosi odrzucili w referendum sztandarową reformę sądownictwa forsowaną przez rząd. Był to cios w wizerunek koalicji jako politycznej siły, która niemal zawsze realizuje swoje cele.

Bracia Włosi pozostają najpopularniejszą partią w kraju, ale poparcie dla najważniejszych koalicjantów Meloni, przede wszystkim Ligi, systematycznie spada.

Rząd próbuje jeszcze zmienić ordynację wyborczą. Proponowany system przewiduje premię mandatową dla bloku, który zdobędzie ponad 42 proc. głosów.

Krytycy przekonują, że reforma ma zwiększyć szanse prawicy na utrzymanie władzy. Meloni odpowiada, że jej celem jest zapewnienie stabilnych rządów niezależnie od tego, kto wygra wybory.

Sytuację skomplikowało pojawienie się nowej skrajnie prawicowej partii byłego generała Roberto Vannacciego. Polityk wykorzystuje obawy związane z imigracją, bezpieczeństwem i zmianami społecznymi, używając przy tym znacznie ostrzejszego języka niż Meloni.

Według sondażu BiDiMedia opublikowanego 26 sierpnia partie obecnej koalicji mogą liczyć łącznie na 38,5 proc. poparcia. Szeroki blok centrolewicowy, choć podzielony m.in. w sprawach polityki zagranicznej, zbliża się natomiast do kluczowego progu 42 proc.

Partia Vannacciego ma 8 proc. poparcia. Jego wyborcy mogliby przesądzić o zwycięstwie Meloni, gdyby premier zdecydowała się włączyć ugrupowanie byłego generała do swojej koalicji.

Taki sojusz wiązałby się jednak z ryzykiem utraty części umiarkowanych wyborców i mógłby wywołać niepokój wśród europejskich partnerów Włoch. Innym rozwiązaniem byłoby porozumienie z Vannaccim dopiero po wyborach, jeśli bez jego głosów nie udałoby się stworzyć większości.