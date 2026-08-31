W amerykańskiej wersji aplikacji Google'a nazwa granicznego jeziora między prowincją Ontario, a stanem Nowy Jork widnieje jako Lake America.

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Mapy Google zmieniły w USA nazwę jeziora Ontario na „Jezioro Ameryka”

W oświadczeniu firma wytłumaczyła, że zwykle uaktualnia aplikację, by „odzwierciedlała ona zmiany w oficjalnych źródłach państwowych”. Oznacza to, że dla użytkowników w USA jezioro Ontario stało się Ameryką. Dla tych łączących się spoza Stanów Zjednoczonych nowa amerykańska nazwa zbiornika ujęta jest w nawiasie. Podobnie postąpiono po również dokonanej przez Trumpa zmianie nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską.

„To oficjalne! JEZIORO AMERYKA na Mapach Google!” – ucieszył się na platformie X dyrektor komunikacji Białego Domu Steven Cheung.

Podobnych zmian dotąd nie wprowadził w swojej aplikacji nawigacyjnej Apple. Inna firma, MapQuest, zapowiedziała, że nie zmieni nazwy, a jako żart pozwoliła użytkownikom samym nazwać jezioro. Z kolei Departament Stanu w piątek poinformował, że „naprawił błąd” w nazwie jeziora na swoich stronach internetowych.

Donald Trump przemianował jezioro Ontario w czasie sporu handlowego z Kanadą

Prezydent USA Donald Trump w czwartek podpisał rozporządzenie o zmianie nazwy jednego z pięciu Wielkich Jezior w ramach trwającego sporu handlowego z Kanadą.

Jezioro Ontario zostało tak nazwane w XVII w. i według głównych teorii swoją nazwę wywodzi ze słowa języka Indian Huron oznaczającego „wielkie jezioro”. Dopiero około 200 lat później tym samym słowem nazwano kanadyjską prowincję Ontario. Nazwę Ontario nosi przy tym kilka miejscowości w Stanach Zjednoczonych.