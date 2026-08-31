Jak podała policja, ogień pojawił się po północy w budynku przy ul, Obuwniczej w Skarżysku-Kamiennej. Cytowana przez Radio Kielce nadkom. Anna Sławińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej, powiedziała, że na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci.

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Według ustaleń, do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. – W chwili wybuchu ognia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń – podkreśliła nadkom. Sławińska.

Na pytanie, czy pod uwagę brane jest podpalenie, funkcjonariuszka nie wykluczyła, że ktoś przyczynił się do wybuchu pożaru – podało Radio Kielce. Jak dotąd przyczyny pojawienia ognia nie są znane. Pożar został ugaszony w ciągu godziny, do akcji skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Strażacy, którzy ugasili ogień i przeprowadzili oddymianie pomieszczeń, sprawdzili cały obiekt za pomocą kamery termowizyjnej.

Według naszych informacji, pożar nie powinien istotnie wpłynąć na produkcję. Zakłady przy. ul Obuwniczej w Skarżysku-Kamiennej produkują pompy do dronów i naziemnych pojazdów bezzałogowych.

W poniedziałek rano na miejscu zdarzenia wciąż pracowały służby. Policjanci zabezpieczali teren i przeprowadzali oględziny, wykorzystując w tym celu m.in. bezzałogowiec wyposażony w kamerę termowizyjną.

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