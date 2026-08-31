Jak informuje IMiGW, nad Europą dominują niże znad północnej części kontynentu. Wpływ wyżu ogranicza się głównie do południowo-zachodniej Europy oraz częściowo do środkowej części kontynentu. Polska pozostaje pod wpływem układu niżowego z ośrodkami w rejonie Wysp Brytyjskich, Morza Północnego i Skandynawii. Z zachodu na wschód przemieszcza się kolejna strefa frontu atmosferycznego. Napływa powietrze polarne morskie, po przejściu frontu nieco chłodniejsze.

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Pogoda w poniedziałek, 31 sierpnia. Uwaga na burze z gradem

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, na południowym wschodzie i wschodzie kraju z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 22 st. C, 24 st. C na północy i miejscami na zachodzie, około 25 st. C w centrum do 30 st. C na krańcach południowo-wschodnich; w obszarach podgórskich Sudetów lokalnie około 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W Bieszczadach w porywach do 55 km/h, w Beskidach i Tatrach do 60 km/h, w Sudetach do 90 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h, a na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie do 85 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a w pierwszej połowie nocy miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w północnej połowie kraju i na południowym wschodzie od 10 mm do 15 mm.

Temperatura minimalna od 13 st. C do 17 st. C; w obszarach podgórskich miejscami od 10 st. C do 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Bieszczadach i Górach Świętokrzyskich w porywach do 55 km/h, w Beskidach i Tatrach do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h.

Prognoza pogody na wtorek, 1 września. Nadchodzi ochłodzenie

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, burze głównie w północnej i wschodniej części kraju. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm, a na północnym wschodzie około 20 mm.

Temperatura maksymalna od 18 st. C do 23 st. C, cieplej na południowym wschodzie około 25 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 15 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W Bieszczadach i Górach Świętokrzyskich w porywach do 55 km/h, w Sudetach początkowo do 70 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W Warszawie możliwe burze z gradem

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia. W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże, przejściowo całkowite. Przelotne opady deszczu, możliwe także burze z gradem. Prognozowana suma opadów do około 20 mm. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr słaby, południowy skręcający na zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, pod wieczór słabnący, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.