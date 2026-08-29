NFZ planuje potężne zmiany w sanatoriach
Mowa o projekcie zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
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NFZ chce, aby od 2027 r. zniknął stosowany obecnie przy rozliczaniu świadczeń w lecznictwie uzdrowiskowym współczynnik korygujący o wartości 1,05, który zwiększa wartość rozliczenia o 5 proc. Usunięcie współczynnika sprawi, że sanatoria nie otrzymają już tego dodatkowego podwyższenia.
Wspomniany współczynnik w ocenie NFZ, którą cytuje Rynek Zdrowia, „nie stanowi czynnika pobudzającego innowacyjność, stymulującego świadczeniodawców do poszukiwania rozwiązań dla osiągnięcia parametrów jakościowych, które będą stanowiły adekwatną odpowiedź na rosnące wymagania świadczeniobiorców”.
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Jednocześnie Fundusz chce znieść ograniczenia dotyczące kierunków leczenia w uzdrowiskach. Wspomniany projekt zarządzenia ma uchylić obecny obowiązek sanatoriów dotyczący udzielania świadczeń w kierunkach leczniczych ustalonych dla danego uzdrowiska w decyzji ministra zdrowia. Dzięki temu sanatoria otrzymają większą swobodę w zakresie organizacji udzielania świadczeń.
Planowana zmiana, jak podaje Fundusz, to odpowiedź m.in. na postulaty przedstawicieli sanatoriów kierowane do Ministerstwa Zdrowia.
Do 2 września 2026 NFZ oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia, podaje Rynek Zdrowia.
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