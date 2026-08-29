Nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów są podawane co kwartał. Progi, które wejdą od 1 września 2026 r. będą niższe od tych obowiązujących od czerwca do końca sierpnia.

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Limity dorabiania. Kogo dotyczą ograniczenia?

Zasady te obejmują wyłącznie pracujących rencistów oraz wcześniejszych emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Bez żadnych limitów mogą dorabiać:

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny,

Inwalidzi wojenni i wojskowi (jeśli niezdolność do pracy wiąże się ze służbą) oraz osoby pobierające po nich renty rodzinne.

Nowe limity dorabiania od września 2026. Ile wyniosą?

Limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów są uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w kraju za poprzedni kwartał, które ogłasza GUS. Ponieważ w II kwartale 2026 r. średnia pensja spadła do kwoty 9233,13 zł (o 329,75 zł w stosunku do I kwartału), progi, które będą obowiązywać od września, ulegną proporcjonalnemu obniżeniu.

Pierwszy próg (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia) - wyniesie 6463,20 zł brutto miesięcznie. Dodatkowy przychód do tej kwoty nie wpłynie na pomniejszenie wcześniejszej emerytury lub renty.

Drugi próg (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) - wyniesie 12 003,10 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tej kwoty będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczenia przez ZUS.

– Zarówno pierwszy próg dochodów – niepowodujący zmniejszenia świadczenia, jak i drugi, którego przekroczenie powoduje zawieszenie wcześniejszej emerytury czy renty, są niższe niż w ubiegłym kwartale. W pierwszym przypadku spadł on o 230,90 zł brutto. Z kolei drugi limit jest niższy o 428,70 zł brutto – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim.

Co się stanie po przekroczeniu pierwszego progu? Maksymalne kwoty zmniejszenia

Jeżeli dodatkowy miesięczny przychód wcześniejszego emeryta lub rencisty znajdzie się w przedziale między pierwszym a drugim progiem, czyli pomiędzy 6463,20 zł a 12 003,10 zł brutto, ZUS pomniejszy wypłacane świadczenie o kwotę przekroczenia. Przepisy przewidują jednak maksymalne kwoty zmniejszenia:

989,41 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

841,05 zł – dla rent rodzinnych dla jednej osoby.

Jeśli natomiast przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 12 003,10 zł – świadczenie zostanie zawieszone.

Ważny wyjątek dla najniższych świadczeń

ZUS zwraca uwagę na istotny wyjątek dotyczący emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ale ich wyliczona emerytura była niższa od minimum i państwo podwyższyło ją do kwoty emerytury minimalnej (od marca 2026 r. jest to 1978,49 zł brutto).

– Jeśli ich przychód z pracy przekroczy wysokość tej dopłaty, świadczenie za dany okres zostanie wypłacone w niższej kwocie, bez gwarantowanego wyrównania do minimum – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim.