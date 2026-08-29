Niższe limity dorabiania od 1 września dla emerytów i rencistów. ZUS podał nowe kwoty
Nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów są podawane co kwartał. Progi, które wejdą od 1 września 2026 r. będą niższe od tych obowiązujących od czerwca do końca sierpnia.
Zasady te obejmują wyłącznie pracujących rencistów oraz wcześniejszych emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Bez żadnych limitów mogą dorabiać:
Limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów są uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w kraju za poprzedni kwartał, które ogłasza GUS. Ponieważ w II kwartale 2026 r. średnia pensja spadła do kwoty 9233,13 zł (o 329,75 zł w stosunku do I kwartału), progi, które będą obowiązywać od września, ulegną proporcjonalnemu obniżeniu.
– Zarówno pierwszy próg dochodów – niepowodujący zmniejszenia świadczenia, jak i drugi, którego przekroczenie powoduje zawieszenie wcześniejszej emerytury czy renty, są niższe niż w ubiegłym kwartale. W pierwszym przypadku spadł on o 230,90 zł brutto. Z kolei drugi limit jest niższy o 428,70 zł brutto – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim.
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Jeżeli dodatkowy miesięczny przychód wcześniejszego emeryta lub rencisty znajdzie się w przedziale między pierwszym a drugim progiem, czyli pomiędzy 6463,20 zł a 12 003,10 zł brutto, ZUS pomniejszy wypłacane świadczenie o kwotę przekroczenia. Przepisy przewidują jednak maksymalne kwoty zmniejszenia:
Jeśli natomiast przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 12 003,10 zł – świadczenie zostanie zawieszone.
ZUS zwraca uwagę na istotny wyjątek dotyczący emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ale ich wyliczona emerytura była niższa od minimum i państwo podwyższyło ją do kwoty emerytury minimalnej (od marca 2026 r. jest to 1978,49 zł brutto).
– Jeśli ich przychód z pracy przekroczy wysokość tej dopłaty, świadczenie za dany okres zostanie wypłacone w niższej kwocie, bez gwarantowanego wyrównania do minimum – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim.
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