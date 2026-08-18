Ozempic trzecią najdroższą marką w refundacji aptecznej NFZ
Ozempic jest agonistą receptora GLP-1. Lek ten jest refundowany przez NFZ od początku 2020 r. w leczeniu cukrzycy typu 2 u pacjentów spełniających określone kryteria. Pacjenci muszą m.in. mieć BMI co najmniej 30 kg/mkw, HbA1c co najmniej 7,5 proc. oraz bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe.
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Skumulowana wartość refundacji Ozempicu w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wynosząca niemal 186,8 mln zł oznacza, że jest on trzecią najdroższą marką w refundacji aptecznej. Jednocześnie jest też jedną z najszybciej rosnących pozycji w tej refundacji. W analogicznym okresie 2025 r. jego refundacja wynosiła bowiem 123,7 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o ponad 63 mln zł (51 proc.).
„W całym poprzednim roku wartość refundacji Ozempicu wyniosła ponad 348,7 mln zł. Po pięciu miesiącach 2026 r. produkt osiągnął więc już ponad połowę wartości z całego 2025 roku” – zauważa Rynek Zdrowia.
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NFZ refunduje jeszcze, jak przypomina Rynek Zdrowia, dwa analogi GLP-1. Pierwszy z nich to Trulicity, którego refundacja w okresie styczeń–maj 2026 r. wyniosła ok. 50 mln zł i była wyższa rok do roku o ponad 12 proc..
Drugi refundowany analog GLP-1 to Suliqua. Jego refundacja w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wyniosła 27,6 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 5,6 proc..
Łącznie od stycznia do maja tego roku NFZ wydał na refundację Ozempicu, Trulicity i Suliqui kwotę ok. 264,5 mln zł.
Czytaj więcej: Ozempic, Trulicity i Suliqua. Ile NFZ płaci za analogi GLP-1?
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