Ozempic jest agonistą receptora GLP-1. Lek ten jest refundowany przez NFZ od początku 2020 r. w leczeniu cukrzycy typu 2 u pacjentów spełniających określone kryteria. Pacjenci muszą m.in. mieć BMI co najmniej 30 kg/mkw, HbA1c co najmniej 7,5 proc. oraz bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe.

Reklama Reklama

NFZ wydaje coraz więcej na refundację Ozempicu: Ponad 186 mln zł od stycznia do maja 2026 r.

Skumulowana wartość refundacji Ozempicu w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wynosząca niemal 186,8 mln zł oznacza, że jest on trzecią najdroższą marką w refundacji aptecznej. Jednocześnie jest też jedną z najszybciej rosnących pozycji w tej refundacji. W analogicznym okresie 2025 r. jego refundacja wynosiła bowiem 123,7 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o ponad 63 mln zł (51 proc.).

„W całym poprzednim roku wartość refundacji Ozempicu wyniosła ponad 348,7 mln zł. Po pięciu miesiącach 2026 r. produkt osiągnął więc już ponad połowę wartości z całego 2025 roku” – zauważa Rynek Zdrowia.

NFZ refunduje nie tylko Ozempic, lecz także Trulicity i Suliqua. W tym roku od stycznia do maja wydał już ponad 264 mln zł

NFZ refunduje jeszcze, jak przypomina Rynek Zdrowia, dwa analogi GLP-1. Pierwszy z nich to Trulicity, którego refundacja w okresie styczeń–maj 2026 r. wyniosła ok. 50 mln zł i była wyższa rok do roku o ponad 12 proc..

Drugi refundowany analog GLP-1 to Suliqua. Jego refundacja w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wyniosła 27,6 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 5,6 proc..

Łącznie od stycznia do maja tego roku NFZ wydał na refundację Ozempicu, Trulicity i Suliqui kwotę ok. 264,5 mln zł.

Czytaj więcej: Ozempic, Trulicity i Suliqua. Ile NFZ płaci za analogi GLP-1?