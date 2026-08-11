Składka zdrowotna jest podstawowym źródłem finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Do jej odprowadzania zobowiązana jest zdecydowana większość społeczeństwa, ale jest również duże grono osób, które są z niej zwolnione lub odprowadzają bardzo niskie kwoty. Do uprzywilejowanych grup należą m.in. rolnicy, duchowni, mundurowi czy studenci.
Według danych Ministerstwa Zdrowia 85 proc. budżetu NFZ stanowi w tym roku składka zdrowotna. Według analiz ekspertów związanych z Think Tankiem SGH dla ochrony zdrowia zdecydowana większość wpływów pochodzi z trzech głównych źródeł:
Z raportu wynika, że składki zdrowotne opłaca jedynie 72 proc. społeczeństwa. Oznacza to, że pozostałe 28 proc. Polaków ich nie płaci. To nawet 10 mln osób.
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Jak wskazują eksperci z SGH, na liście osób uprawnionych do bezpłatnego leczenia lub takich, za które składkę opłaca państwo, znajduje się ponad 20 różnych grup. Do osób uprawnionych do świadczeń, ale nie odprowadzających składki zdrowotnej należą:
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Są również grupy społeczne lub zawodowe uprawnione do świadczeń, za które składki opłacane są z budżetu. Są to m.in.:
Zdaniem autorów raportu istnienie tak wielu uprzywilejowanych grup podważa zasadę solidarnego finansowania systemu.
– Podstawowym problemem, jeśli chodzi o finansowanie ochrony zdrowia, jest to, że składki są nierówne. Nadal mamy wiele zwolnień przedmiotowych i podmiotowych w systemie. Nadal mamy też pewne rozwiązania, które sprawiają, że szukamy sposobu, by płacić jak najmniej, a nie o to przecież chodzi. Podstawą finansowania systemu jest solidarne płacenie składki – wskazała dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH.
Minister zdrowia z początkiem tego roku zapowiadała przegląd grup zwolnionych ze składki zdrowotnej.
- Tak, ja jestem zwolenniczką tego, żeby przejrzeć ten system. Zresztą ten wniosek był podnoszony na Zespole Trójstronnym przez Solidarność, która wnioskowała o to, żeby faktycznie te pieniądze, które powinny spływać z grup uprzywilejowanych, były objęte dotacją z budżetu państwa – mówiła w lutym na antenie Radia Zet Jolanta Sobierańska-Grenda.
Dodała, że rozwiązania w tym zakresie są poszukiwane wspólnie z Ministerstwem Finansów. Podkreśliła jednocześnie, że ewentualne zniesienie uprzywilejowania wymaga wypracowania decyzji przez rząd.
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