„Lodówka powie to za ciebie” – tym hasłem ponad dwadzieścia lat temu Indesit reklamował w Polsce model Graffiti, na którego drzwiach można było pisać markerami. Później okazało się, że lodówka nie tylko chłodzi, lecz także służy za półkę. Państwo podobnie traktuje ZUS.

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Na lodówce stoją już kolejne słoiki: deputaty, rekompensaty, trzynastki i czternastki. Każdy ma własną etykietę i grupę obrońców. Półka się zapełnia, choć związek jej zawartości z ubezpieczeniem społecznym bywa coraz luźniejszy.

Zasada ubezpieczeń jest prosta: składka tworzy prawo do świadczenia. Tymczasem ZUS w coraz większym zakresie staje się operatorem transferów finansowanych z podatków. Może je wypłacać, ale nie powinno to zmieniać natury systemu. Budżetowy wynalazek pozostaje transferem z podatków, nawet jeśli otrzymuje logo ZUS.

Teraz państwo szykuje na półce miejsce na nowy słoik – dla artystów. Projekt zakłada dopłaty do składek naliczanych od minimalnego wynagrodzenia. Łączny koszt w pierwszym pełnym roku: około 375 mln zł. Budżetu to nie zrujnuje. Niby wszystko jasne. Niezupełnie...

Cel jest zrozumiały. Instrument – mniej. Dopłata nie jest składką artysty, lecz budżetowym subsydium księgowanym jak składka. Mechanizm przypomina Fundusz Kościelny: budżet dopłaca grupie wyodrębnionej najpierw według zawodu, a następnie dochodu. Duchownego łatwo rozpoznać. Z artystami zaczynają się wątpliwości, bo nie noszą ani sutanny, ani munduru. Pianista z pewnością zostanie uznany za artystę. Ale lutnik po tym samym konserwatorium? Pisarz – zapewne też. A ekonomista z pasją piszący felietony?

Komisja kwalifikująca ma liczyć 145 osób, choć wnioski ocenią mniejsze zespoły. To one rozstrzygną, kto jest artystą zawodowym, a kto kuglarzem polującym na budżetowy grosz. Kłopoty mogą pojawić się także w przyszłości – choćby wtedy, gdy influencerzy ustawią się w długiej kolejce do ministra, przekonując, że poziom artyzmu należy mierzyć liczbą lajków. Trudno wyjaśnić, dlaczego jedne nieregularne dochody twórców zasługują na wsparcie, a inne nie.

Słoików przybywa, finanse słabną. Ministra, która niedawno porównała ZUS do piramidy finansowej, chce zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, a rodzicielstwo premiować w systemie emerytalnym.

To na razie koncepcja. Samo zrównanie wieku emerytalnego jest racjonalne. Problem zaczyna się, gdy prostą zasadę natychmiast obudowuje się wyjątkiem. „Mama 4+” już uzupełnia dochody osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci, do poziomu emerytury minimalnej. Teraz państwo miałoby pójść krok dalej – różnicować wiek emerytalny lub przyznawać „ekstrapunkty” za rodzicielstwo.

System najpierw zrówna wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, a potem znów ich podzieli – według płci i liczby wychowanych dzieci.

Wynalazków na zbawienie ZUS nie brakuje. A może wystarczyłoby po prostu przestać mieszać w systemie? Jeśli państwo chce wspierać artystów, rodziców lub inne grupy, powinno robić to jawnie z budżetu, w ramach polityki rodzinnej lub kulturalnej. Ten sam budżet, lecz właściwe instrumenty polityki społecznej.

Każdy program powinien jasno pokazywać beneficjentów, jednostkową wartość wsparcia i łączny koszt dla podatników. Powinien też podlegać okresowej ocenie skuteczności i zasadności zastosowanych rozwiązań. Prawa ubezpieczeniowe powinny wynikać ze składek, a transfery redystrybucyjne być jawnie finansowane z podatków. ZUS może wypłacać jedne i drugie, ale państwo nie powinno zacierać różnicy.

ZUS powinien pozostać niezawodną lodówką, nie politycznym kredensem, w którym każdy rząd stawia słoik, każda grupa nakleja etykietę a kolejne ulgi i wyłączenia sprawiają, że coraz mniej osób zasila system pełną składką.